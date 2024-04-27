澎湃新聞27 日報導，中國大陸財政部22日發布2024年第一季財政收支情況，其中提到，「非稅收入1兆1705億元（人民幣，下同），同比增長10.1％。」社群平台卻有說法流傳，稱財政收支中的「非稅收入就是罰款收入」，還稱，「一兆，14億人，平均每人罰款700多塊。」然而，這種說法具有嚴重誤導性，從之前已公布的大陸國家統計局2022年數據來看，大陸國家罰沒收入占比國家非稅收入約為11.6％，可見罰沒收入只是非稅收入的一部分。

報導稱，網傳說法具有誤導性。據大陸《政府非稅收入管理辦法》，非稅收入包括：行政事業性收費收入、政府性基金收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經營收入、中央銀行收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入、政府收入的利息收入、其他非稅收入。

各地政府往年罰沒收入變化的影響因素不一，但有些地方罰沒收入快速增長並不一定全部來自公安罰沒收入。

根據2022年1月至7月累計數據，「中央非稅收入增長73.3％，增幅高主要是原油價格上漲帶動石油特別收益金專項收入增加、按規定恢復徵收的銀行保險業監管費收入入庫等特殊因素拉高77個百分點。」「地方非稅收入增長15.9％，主要是地方多管道盤活閒置資產，以及與礦產資源有關的收入增加。」其中，「地方罰沒收入增長10.4％，主要是涉案財物罰沒收入和部分沿海城市圍填海罰沒收入增加；地方行政事業性收費收入增長0.2％。」

據最近公開數據，大陸國家統計局2022年的非稅收入為3兆7029.19億元，其中，中央非稅收入為4910.07億元，地方財政非稅收入為3兆2119.12億元。同年，大陸國家罰沒收入為4283.98億元，中央罰沒收入為596.89億元，地方財政罰沒收入為3687.09億元。可計算出，2022年國家罰沒收入占比國家非稅收入約為11.6％，中央罰沒收入占比中央非稅收入約為12.1％，地方財政罰沒收入占比地方財政非稅收入約為11.5％。

由此可見，非稅收入與罰沒收入之間不能簡單地劃等號，且至少在2022年，地方財政罰沒收入對國家罰沒收入的影響更大，而各地罰沒收入和預算情況都不盡相同。

網傳說法將罰沒收入平攤到個人身上的邏輯也不合理。《第一財經》2月29 日的報導分析了16個省份2023年的罰沒收入和預期，指出，各省預算報告間接透露出，「有些地方罰沒收入快速增長並不一定全部來自於公安罰沒收入。」例如，北京預算報告指出，大案要案罰沒收入增加是主要變數。當然，也存在罰沒收入數據受公安罰沒收入影響明顯（如重慶）以及整體罰沒收入下降的省分（天津、廣東、浙江等）。

但毫無疑問，在探討財政收支數據時，不能用罰沒收入替代非稅收入一概而論。