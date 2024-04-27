台中市警局一分局西區派出所警員洪健雄、陳涵，上周五（19日）下午巡邏時，前往查訪旅宿業勤務途中，在西區綠川西街與民權路口，見一名拿著導盲杖的視障青年，獨自站在斑馬線上躊躇不前，由於路口車輛眾多，2人立即下車主動關心。

據了解，李姓男子（28歲）是台南人，雖然有視覺障礙，但很喜歡挑戰自我，數年前便離鄉背井來到台中就學，一路念到台中教育大學畢業，前前後後在台中也獨自生活了10多年，對他來說台中就是第二個故鄉。

當天再次回到熟悉的故鄉當個背包客，原想憑自己的印象，步行到西區綠川西街附近旅店入住，然而下了客運後，一時找不到方向，因此站在路口躊躇不前。警員洪健雄見狀立即主動上前關懷，協助李男前往旅館入住。李男隊員警像家人一般的關心與協助，深深表達十分感激，直呼「回到家的感覺真好」。

第一警分局表示，警察除維護社會治安、交通外，更應擔起主動關懷民眾與救助弱勢的責任，當人民有危險需要協助，警察必義不容辭的伸出援手，如民眾有發現老弱婦孺亦或是身障人士需要警察協助，可立即撥打110請求員警到場協助。