國民黨立委徐巧芯近日被質疑利用職權幫婆婆喬利息，向台北富邦銀行「一屋三貸」，還超貸450萬，台北富邦銀行昨（26）日發出聲明，強調「並無不合規定之情事，亦無超貸、關說或例外處理情況」。對此，同黨立委羅智強認為，該聲明打臉了綠營，但也推測綠營盤算，斷言他們不會收手。

羅智強今在臉書表示，綠營媒體、名嘴、民代已連續攻擊徐巧芯一個多禮拜，在沒有出示任何證據的情況下，指控她過去利用台北市議員的職權替婆家跟富邦銀行「喬貸款」、「喬利率」、「房屋超貸」。

羅智強諷刺表示，要感謝民進黨的台北市議員，利用議員職權要求富邦銀行對本案說明，而富邦銀行發出的聲明表示，「有關報載民眾貸款案件，經查相關內部作業均依照行內規定辦理，並無不合規定情事，亦無超貸、關說或例外處理情形」，更是狠狠打臉整個綠營名嘴跟媒體，也還了徐巧芯跟她婆家一個清白。

不過羅智強認為，綠營這些人不但不會道歉，甚至不會收手，可能已經在想要如何攻擊富邦銀行，如果看到他們說富邦銀行也是詐騙集團的一份子，他也不意外。