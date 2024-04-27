物價飆漲，民眾叫苦連天，一名網友日前去買刈包，發現以前一個已經賣到55元了，他大嘆以前才賣30元。貼文曝光引發討論，許多網友認為55元算很便宜的，雙北幾乎都要70、75元，幾乎快要能買一個便當了；也有網友哀號吃不起，「步上雞排後塵，很快就要100了。」

一名網友在批踢踢發文表示，日前在桃園一間小吃店買刈包，發現一個賣到55元，他說裡面只有豬肉、花生粉、酸菜和香菜，20年前只要30元，現在竟然貴成這樣，如果再配一杯50元以上的手搖飲，加起來就破百元了。

話題曝光引發熱烈討論，網友一面倒認為刈包55元算便宜，直呼雙北都賣70、75元，「以為現在都要70了」、「我在公館買過70的」、「高雄知名的刈包已經是一個便當價了」、「步上雞排後塵，很快就要100了。」

許多網友哀號物價回不去，像是肉圓一顆也要50元左右；還有人買一碗廣東粥加皮蛋要105元，「什麼都變貴，只能當減肥不吃了。」