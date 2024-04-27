據大陸常駐聯合國代表團網站消息，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽美東時間26日在安理會審議「北溪」管道問題時發言稱，「北溪」管道爆炸至今已超18個月仍沒有一個明確的結論，中方再次呼籲盡早啟動聯合國牽頭的國際調查，還事情以真相，給世人以交待。

耿爽稱，「北溪」管道爆炸至今已經超過18個月了，但圍繞此事仍然沒有一個明確的結論，令人深感遺憾。中方注意到，瑞典、丹麥作為事件重要當事方，在開展國別調查一年多後，於今年2月相繼宣布終止調查。兩國的國別調查沒有透露實質資訊，沒有公布具體進展，沒有得出明確結論，引發國際社會更多猜測和疑慮。

耿爽表示，「北溪」管道爆炸是破壞跨國能源基礎設施的嚴重事件。自爆炸發生以來，安理會多次審議該問題，包括中國在內的許多安理會成員一直呼籲，要開展客觀、公正、專業調查，盡早查明真相，將肇事者繩之以法，以防止此類事件再次發生。安理會成員圍繞對該事件進行國際調查還是開展國別調查曾進行過討論。當時，一些成員極力主張給瑞典、丹麥、德國以信任和時間，讓三國自行開展國別調查。然而，一年多過去了，國別調查依然沒有查明真相，公布的資訊語焉不詳。

耿爽強調，事態發展到今天，不得不讓人懷疑，反對國際調查可能另有隱情；不得不讓人慨歎，多少有力證據可能已被掩蓋流失。中國有句古話：亡羊補牢，猶未為晚。再次呼籲盡早啟動聯合國牽頭的國際調查，還事情以真相，給世人以交待。

耿爽指出，俄羅斯是「北溪」管道爆炸事件的主要當事方之一，呼籲有關國家積極與俄羅斯溝通合作，共同開展調查。在「北溪」管道爆炸事件上，國際社會，包括安理會應避免採取雙重標準。俄羅斯近日散發了「北溪」管道爆炸問題主席聲明草案，草案客觀陳述有關情況，呼籲有關方面為調查提供合作。這些內容簡潔明瞭，符合國際社會期待，應該成為安理會成員的共識。中方希望各方盡快就草案達成一致，安理會盡快就此問題對外發聲。