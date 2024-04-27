孟耿如先前代夫道歉，承認黃子佼持少女不雅片確實錯了，會陪對方一起面對並做公益回報社會，未料遭部分網友謾罵。昨（26日），孟耿如媽媽自創的甜點品牌「婉婉WantOne」稱挺不過動盪，宣布今（27日）是最後營運日；對此，孟媽女兒、孟耿如親姊孟耿希發文表示不捨。

孟耿希昨晚轉發「婉婉WantOne」的收攤公告，寫下：「依依不捨捨不得」；下一則限動，她PO與一群人在KTV同歡的照片，感性地表示：「最後謝謝一群可愛的夥伴們，真心謝謝他們的付出，一切言不由衷。」

孟耿希不捨婉婉WantOne收攤。（圖／孟耿希IG）

孟耿希感謝夥伴的付出。（圖／孟耿希IG）

事實上，孟耿如因被黃子佼事件牽連，連續多天慘遭外界抨擊，目前社群已關閉多日，演藝工作也停擺；孟耿希非常心疼妹妹的處境，曾透過Threads發聲：「對於自己不能再多做什麼感覺到很無力，真的真的很心疼。希望大家可以高抬貴手，我妹真的很辛苦，真的不需要大家在下面留言撻伐，真的拜託了。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。