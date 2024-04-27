「霸王花」胡慧中1997年與何志平結婚，育有一女何嘉珍，最近胡慧中全面復出，更接演了舞台劇《如夢似夢》。昨(26日)胡慧中曬近照，分享與紀念金庸展覽的展示品合影，65歲的她氣質依舊，而她的女兒何嘉珍近年則是當起網紅，被稱作棉花糖女孩的她不僅分享大尺碼女孩穿搭，更當起了香港陪拍的攝影師，從客人的回應留言看來可說是好評不斷。

胡慧中過去和胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、林青霞並稱為「台灣四大美女」，昨她發文說：「香港連日暴雨，今日終於放晴，湊巧經過大會堂，看見『金庸百年誕辰紀念』俠之大者，饒有趣味，身為金庸小說的粉絲，當然要留影紀念大師！ ​​​」並曬出自己與立牌的合照，她穿著白色蕾絲長裙，脫下太陽眼鏡後可見眼角略有皺紋，但不減當年出眾氣質，優雅老去的模樣引來網友羨慕。

胡慧中曬照紀念金庸。（圖／翻攝自胡慧中HuHuichung微博）

而胡慧中的愛女何嘉珍近年以「自信的茉莉」為名在紅書開設帳號，以「美是不被定義的」為主旨，勉勵棉花糖女孩永遠要愛自己，並分享自己的可愛穿搭，近年她宣傳自己當起了香港陪拍，並表示已經默默打這份工3年了，遇到好多很美的模特兒，她寫下：「跟朋友出去玩沒有好看的照片發朋友圈？或是想出去打卡但沒人陪同？在我這裡不存在的，只要你不怕累、拍到你滿意為止，歡迎大家找我陪拍哦~讓你有個好看到爆的朋友圈~ （如果需要去付門票的景點、相關門票費需要報銷的哦）」。

胡慧中女兒何嘉珍近年當起香港陪拍攝影師。（圖／翻攝自自信的茉莉小紅書）

何嘉珍也相當會做生意地分享許多顧客評論，讚她在拍攝時給了很多實用的建議，也會滿足小朋友的需求，「拍攝過程完全不會讓人感到尷尬，讓人感到很放心、很自在」，並誇：「茉莉學攝影的，非常專業，審美在線，手機、微單、單反都可很給力！完全可以相信茉莉的技術」，並誇她真誠又專業，看來似乎一點也沒有星二代的架子。