實況主統神（張嘉航）先前評論黃子佼事件時，因脫口「我也想X未成年」、「沒那麼嚴重」等發言，引發外界譁然，不僅遭廠商切割，Youtube頻道「統晨大戲院」也被移除，怎料，近日有網友發現，統神又有頻道遭到移除，引起網友熱烈討論。

日前一名網友在PTT發文，以「統神的頻道全沒了」為題，表示統神除了主頻道被移除外，生活頻道「張家夫妻」、以前的「張家兄弟」都沒了，早餐吃到飽的影片也消失，甚至翻到早期的亞洲統神專屬頻道也看不見，讓他感慨：「那個甚至不是他本人的頻道吧」。

統神頻道全遭移除。（圖／截自Youtube）

消息曝光後，立刻引來大批網友討論，「張家夫妻GG了，只好進軍抖音百度BILIB」、「Google主持正義是不手軟的」、「無感，不過這次應該真的是掰了」、「Yt到現在才處理，也算仁至義盡」、「神罰罰到自己QQ」、「可以去twich開台啊」。

事實上，統神先前在直播時提到黃子佼性醜聞，認為與未成年發生關係「沒那麼嚴重」，「我也想X未成年」，引起外界抨擊，隨即失去12個代言，估計損失約300萬，即使事後出面道歉，主頻道也因違反官方安全政策遭到終止，如今連其他頻道也被移除，網友推測他恐怕難再回來。

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