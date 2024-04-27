新北市中和區中和、南山路口，本周一（22日）清晨6時許，一名男子突身體不適昏倒，失去呼吸心跳，中和分局交通分隊警員劉金順經過，立即上前實施心肺復甦術，後續交由救護人員將男子送醫院急救，所幸經治療後已恢復意識，救回一條寶貴的生命。

據了解，61歲的蔡女騎機車載63歲的吳姓丈夫，在該路口停等紅燈時，吳男突然表示身體極為不舒服，蔡女還來不及反應，吳男瞬間自後座仰倒在地，4分鐘後，警員劉金順上班途中經過，原本以為是交通事故上前關心，一問才察覺情況危急，一旁熱心民眾早已撥打119求援。

但現場民眾不會心肺復甦術，難以配合119線上指導CPR急救，劉金順便請民眾將手機靠在自己耳邊，確認吳男無意識及無呼吸，劉金順便立即配合119執勤員指示實施CPR急救。

劉金順不顧地面柏油刺痛雙膝，持續施行胸外按壓約3分鐘，救護人員趕抵後接手處置，所幸吳男順利恢復心跳，救護人員隨即送往雙和醫院治療，到院後已恢復意識，成功搶救吳男寶貴的生命。

警員劉金順94年基特班畢業後即分發中和分局交通分隊，18年多都在大中和地區服務，劉員表示，中和路是他上、下班必經之路，第一次遇到這樣的事件，當下腦袋一片空白，但是人命當前，他專注於119執勤員的指示，每次按壓都抱持著救回吳男的祈求，直到救護人員接手。

劉員說，能搶救吳男生命並不敢居功，幸好當時有熱心民眾，將上119執勤員及救護人員的協助，自己只是做了該做的事。

中和分局分局長趙家輝表示，警員劉金順當仁不讓搶救寶貴生命的精神，足為所有同仁的表率，也呼籲民眾如果發現有身體不適者，第一時間應立即撥打119求救，也可就近至警察機關尋求協助，冷靜依循救護人員的指引施行急救，俾利傷者在黃金時間獲得應有之救護協助，提升存活機會，以挽救寶貴生命。