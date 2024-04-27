民眾黨前發言人楊寶楨在2月哭著辭去黨職後，近期以「2024基隆政策推廣大使」身分重回政壇，引發外界關注。對於2026年地方大選是否再戰，楊寶楨表示，她還是民眾黨黨員，自己還沒決定要不要參選，黨中央不用考量她太多，但如果要參選，台北市松山、信義選區的可能性還是最高。

楊寶楨昨在廣播節目《POP大國民》接受專訪，主持人平秀琳問及，有沒有其他政黨希望她可以參與他們的陣營？楊寶楨坦言，「當然也是有被詢問過」，但她認為政黨之間的轉換其實蠻有風險的，雖然目前沒有民眾黨的任何職務，但還是民眾黨的終身黨員，也依然認同民眾黨的理念，現在國會三黨不過半，從創黨到現在，看到第三勢力成長到一個階段，卸下發言人身分算是完成自己階段性的任務。

至於2026地方選舉是否會再度參戰，楊寶楨說，現在還沒有很明確的決定要選或不選，但如果黨內在安排人選有其他進程、比較急迫，「那也不用太多的考量我，不一定這個區非得要誰去選」，有新人想去選也很好，她也不想被認為再擋誰的路，一直是很開放的態度，若因為她延誤到黨中央安排也不好。

平秀琳追問說，如果真的要選會選哪一區？楊寶楨表示，因為之前選過台北市松山、信義選區，目前最多的聲音還是希望她能選這區，因為上一次參選拿了1.2萬多票，很多人認為她再戰當選機會很高，在地也有支持者希望她回鍋，即便她現在基隆服務，但選松信還是機會最大的。

對於民眾黨先前提出「N+1」計畫，傳引發現任議員反彈，楊寶楨表示完全可以理解，「票是不是有這麼多，多到可以+1，這個真的是一個問號」，N+1對現任議員來說是比較大的負擔。她也直言，全面性的N+1風險蠻高的，是要全面的N+1，還是要有一些區評估後真的有機會再N+1，這點黨內要再綜合做一個評估。

對於基隆政策推廣大使的新身分，楊寶楨說，基隆市本身就是「藍白合」，因為副市長邱佩琳是民眾黨黨籍，所以她去基隆並不突兀，此次擔任基隆政策推廣大使也是被邱佩琳來找她，因為基市府已經有兩位發言人，她也認為不一定要加入市政府體制內，討論後就以政策推廣大使的輔助角色來協助推廣基市府政策，這個案子是邀標，並不是她主動去投標的，也不是只考量過楊寶楨一個人，不太能說是為她量身訂做。