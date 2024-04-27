最近英國曼徹斯特有一所學校被踢爆教導學童「陰謀論」，學校的工作人員發表一系列如「恐龍從未存在過」、「病毒不是真的」、「水晶可以治癒嚴重的疾病」等荒謬的言論，倫敦的教育局也緊急介入調查。

綜合外電報導，一所名為「全體兒童」（Universallkidz）的學校成立於2020年10月，旨在「消除」孩子們被體制灌輸的「謊言」。

當了20多年老師拉特克里夫（Ladan Ratcliffe）在新冠肺炎封城時，產生了辦學的想法。她的團隊由其他前教師，甚至加密貨幣交易員所組成，正在向8歲至14歲的學生教授順勢療法（Homeopathy）和月亮週期（moon cycles）。

課程在一座破舊的維多利亞式宅邸中舉行，而該建築物的前身是一家夜總會。走廊裡散落著傳單，上面寫著新冠肺炎疫苗、氣候科學、5G科技都是政府試圖控制人民的手段，還寫道：「抵抗！違抗！不要遵守！」

工作人員所傳授的另一個陰謀論是，是政府與世界經濟論壇（WEF）和富商等組織結盟，他們正在暗中致力於減少人口和奴役世界，這個說法來自在疫情期間大受歡迎陰謀論「大重置論理論」（Great Reset）。

據稱，一名老師告訴孩子，要是世界經濟論壇的創辦人兼執行董事長史瓦布（Klaus Schwab）和微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）為所欲為後，大家有一天會吃蟑螂。

此外，一名教師據稱試圖欺騙學生，在其中一堂課上，老師告訴孩子，人類的能量與潛意識有關，當人說謊時，他們的能量就會停止流動。

同時「全體兒童」竭盡全力隱瞞相關活動，在他們的網站上，描述自己是「全面另類教育」的提供者，旨在培養「自主」和擁有「主權」的年輕人。據了解，家長每天支付30英鎊（約台幣1221元）學費。

報導指出，該學校幫助家長脫離主流公立教育，並鼓勵他們向地方當局撒謊，騙說小孩正在家自學，而學校每週上課四天，從上午10點到下午3點30分，並非所有的孩子每天都去，但大多數孩子每週至少去三天。如今英國教育標準局（Ofsted）已開始對「全體兒童學校」進行緊急調查。