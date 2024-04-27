大陸首台國產全動飛行類比機通過最高等級鑒定正式發布。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，中國航空運輸協會和中國南航主辦的民航四鏈融合創新發展大會，26日在珠海舉行。大會上，南航首次正式對外發布高等級全動飛行類比機，這也是大陸央企自主研製的首台國產全動飛行模擬機、也是基於中國飛行員訓練特點的定制化產品。

據指出，由南航翔翼公司研製的大陸國產A320NEO全動飛行模擬機，已順利通過中國民用航空局D級鑒定，即最高等級鑒定，整體達到當前國際主流同類產品水準。

珠海翔翼航空技術公司模擬機研發工程師詹景程稱，D級認證，意味著這台模擬機能夠正式投入對飛行員的（模擬）訓練。每位飛行員都要定期複訓，訓練他們應對緊急情況、特殊場景的處置能力。

作為大陸央企自主研製的首台國產全動飛行模擬機，這台類比機的軟體系統實現了全部國產化替代，也是首台基於中國飛行員訓練特點開發的高度定制化產品，獲得D級鑒定後將正式投入商用。

珠海翔翼航空技術有限公司總經理A50機長周易之表示，未來，當中國民航不斷發展時，有更多的飛機，那就意味著（需要）更多中國特色的模擬機，未來滿足中國市場的需要，也滿足國際上航空公司對模擬機的需求。所以未來國內市場、國際市場前景都非常看好。

另外，作為類比機重要系統軟體之一的視景系統，也在去年實現自主研發的基礎上，進行了優化。南航聯合騰訊共同推出大陸國產自研高等級視景系統，已獲得中國民航局最高等級鑒定，可為民航飛行員的培養和複訓提供1：1的真機類比模擬駕駛體驗和第一視角的世界場景圖像。

騰訊互娛研發效能部引擎技術中心負責人吳羽指出，在雲、霧、雷暴非常極端的天氣的呈現上，做了非常大的效果提升，讓飛行員能夠在一個更加貼近真實的環境中進行訓練。傳統的視景系統在雷暴、雨雪，非常複雜的飛沙、揚塵這些情況下，渲染精度是不足的，給人真實感覺不夠。

據說明，該套自研視景系統，實現了大陸在自研視景系統的關鍵技術突破，填補了大陸國內在該領域的技術空白，不僅可為超過8萬民航飛行員提供更高效、更安全的飛行訓練，同時也使得大陸成為全球第三個能自主研發完整視景系統的國家。

全動飛行模擬機是對真機駕駛艙的1：1複製，可替代真機進行訓練，為民航高端裝備製造範疇。按大陸民航局民航飛行員的模擬機訓練標準，民航飛行員每人每半年需在模擬機上完成一次複訓，每次至少12個小時。

周易之稱，航空運輸安全是第一位，通過模擬機可以模擬各種複雜的場景，類比飛機的故障，比如發動機失效、鳥擊。飛行員在這種特定的場景下訓練完後，在航班上遇到就能勝任這項工作，同時保證飛機安全。

另外，飛行員在模擬機上訓練後，也會產生大量的數據，通過對不同飛行參數的數據分析，也可以對飛行員進行精準畫像。

周易之指，飛行員訓練結束之後，進行一個全方位的畫像，根據他表現出來的客觀數據進行客觀畫像，對飛行員進行評價評級。然後找出來哪些飛行員在某些短板上要提升，也是對中國民航飛行員未來的管理一個新的方向。