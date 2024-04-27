Adam Frazier, are you kidding?! pic.twitter.com/o17aGc255a — Kansas City Royals (@Royals) April 26, 2024

皇家右外野手弗雷瑟（Adam Frazier）27日演出精彩搶劫守備，把對方的「兩分炮」變成「雙殺打」。老虎梅斗斯（Parker Meadows）第3局下擊出右外野深遠飛球，弗雷斯跑到牆邊躍起接進手套，壘上跑者拜耶茲（Javier Báez）掉頭衝回一壘晚了一步，遭到弗雷瑟快傳一壘完成封殺！

弗雷瑟這次守備可說拯救了球隊，皇家投手魯戈（Seth Lugo）說：「如果這球沒接到，比賽就完全不同了，我們第9局會落後1分，對方會派上終結者。這次守備幫助我們贏球。」前8局打完之後，皇家僅以1比0領先，如果梅斗斯那球出去成為兩分炮，可能就是老虎2比1獲勝了。

9局上，領先1分的皇家打開攻勢，靠著安打與保送攻占滿壘，弗雷瑟挨了觸身球擠回1分，後面老虎居然連續觸身球送分，小威特（Bobby Witt Jr.）三壘打清空壘包，皇家單局海灌７分，最終以8比0大差距獲勝。

小威特說：「那很瘋狂，（弗雷瑟）那次接殺拯救了比賽，你可能打了很久的比賽也沒親眼看過這種守備，我今天目睹真是難以置信。」