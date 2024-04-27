皇家右外野手弗雷瑟（Adam Frazier）27日演出精彩搶劫守備，把對方的「兩分炮」變成「雙殺打」。老虎梅斗斯（Parker Meadows）第3局下擊出右外野深遠飛球，弗雷斯跑到牆邊躍起接進手套，壘上跑者拜耶茲（Javier Báez）掉頭衝回一壘晚了一步，遭到弗雷瑟快傳一壘完成封殺！
弗雷瑟這次守備可說拯救了球隊，皇家投手魯戈（Seth Lugo）說：「如果這球沒接到，比賽就完全不同了，我們第9局會落後1分，對方會派上終結者。這次守備幫助我們贏球。」前8局打完之後，皇家僅以1比0領先，如果梅斗斯那球出去成為兩分炮，可能就是老虎2比1獲勝了。
9局上，領先1分的皇家打開攻勢，靠著安打與保送攻占滿壘，弗雷瑟挨了觸身球擠回1分，後面老虎居然連續觸身球送分，小威特（Bobby Witt Jr.）三壘打清空壘包，皇家單局海灌７分，最終以8比0大差距獲勝。
小威特說：「那很瘋狂，（弗雷瑟）那次接殺拯救了比賽，你可能打了很久的比賽也沒親眼看過這種守備，我今天目睹真是難以置信。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。