桃園市一名6歲男童昨天（26日）陪著爸爸一起到物流廠上班，卻趁著爸爸在搬貨時，偷溜到路上玩耍，卻不小心迷路，警方接獲民眾報案到場關心，聰明的男童報出爸爸車牌的數字，並畫出車子廠牌標誌，員警循線調閱監視器，順利找到男童的爸爸，幫助他們父子團圓。

大園分局大園派出所在昨天下午4時許接獲報案，民眾指出，在中山南路二段22巷口，有一名迷路男童在街上徘徊，員警獲報前往了解，但該名男童年紀尚幼，雖然說得出自己的姓名、住中壢、就讀幼兒園中班、爸爸開白色車子等線索，但卻始終說不出爸爸的姓名。

正當員警要帶著男童到附近幼兒園詢問時，男童忽然說出4個數字及畫出本田汽車的標誌，原來是爸爸車子的後四碼，員警隨即調閱附近路口監視器，經篩選比對後，給男童指認車型照片及車主，終於順利聯繫到男童爸爸。

男童爸爸接獲通知後趕來接人，並表示因為幼兒園剛好放假，兒子太小無法獨自在家，只能帶他一起工作，沒想到，他在搬貨過程一時沒注意，兒子就偷溜出去玩耍，等他搬完貨，發現兒子不見了，急忙到處尋找，幸好有善心民眾及警方協助，才讓寶貝兒子能夠平安歸來，以後會更加注意兒子的狀況，也感謝警方的幫忙。