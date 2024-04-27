【全程字幕】暴怒咆哮范雲！黃國昌狂吼「我有欠你喔」 韓國瑜緩頰火爆畫面曝

立法院昨（26日）為國會改革法案表決大戰，當中包括國會性平法案，民進黨團提案被國民黨以人數優勢表決封殺；綠委范雲不滿民眾黨未投票，質問總召黃國昌「為何要幫國民黨」，黃則動怒反嗆莫名其妙，雙方爆發口角衝突。在現場的立委葉元之則透露，本來目光在前方，忽然旁邊有聲音就轉過去，原來是黃國昌在罵范雲，「超大聲」。

國民黨立委葉元之在節目《狠狠抖內幕》中還原現場狀況表示，本來目光是在前方，忽然旁邊有聲音就轉過去，原來是黃國昌在罵范雲，超大聲，如果他是在菜市場旁邊的話，一定很多路人會去看發生什麼事情，非常恐怖，「我聽到的部分是他一直在罵她，『我有欠你喔』」。

葉元之指出，後來了解，原來是因為今天表決兩案，都是民進黨有國會改革版本想要逕付二讀，要變更議程，當然藍營反對，白營則是不投票，且今天所有人都甲動，而現場連續表決四次，兩案各兩次表決都是藍營贏，也代表如果白營支持民進黨的話，該案就逕付二讀。