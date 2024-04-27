立法院國民黨立委傅崐萁一行今天（27日）上午9時，參訪位於北京通州區的小米汽車工廠。（藍孝威攝）

率藍委團訪陸！第一行程參訪小米汽車工廠 傅崐萁：希望買幾部回去 @ChinaTimes

立法院國民黨立委傅崐萁一行今天（27日）上午9時，參訪位於北京通州區的小米汽車工廠。小米汽車工廠高度自動化生產，生產線上幾乎看不到作業員。

3月28日，小米新能源車SU7舉行上市發布會，第一批的生產基地坐落於北京經濟技術開發區，佔地面積71.8萬平方公尺，約等於100個標準足球場。央視主持人撒貝寧曾探訪該工廠做了一集節目，發現工廠生產線高度自動化，安裝各種機械手臂，幾乎沒有一個人。

生產線上最厲害的秘密武器，是自建的9100噸小米超級大壓鑄設備，往模具裡注入液態金屬，高速壓鑄成型，等金屬凝固打開，一體成型的汽車後地板就誕生了，整個過程耗時僅100秒。一體化壓鑄的最大優勢，就是把傳統70幾個零件一次壓鑄成型，減少800多個焊接點，從而提升車輛的剛性結構，重量減少17％，卻更紮實耐用。

工廠內建有29個研發實驗室，建有長2.5公里、設計時速120公里，涵蓋18種測試路況的測試跑道。工廠產能拉滿後，每76秒就能產出一台嶄新的小米SU7。

工廠在建設之初就充分考慮了碳排放和再生能源的使用。廠房房頂鋪滿了太陽能發電板，每年可發綠色電力1640萬度。並嚴格控制廢水和廢氣，廢氣處理效率高達99％，廢水重金屬做到零排放。

按照規劃，小米汽車在北京經開區分兩期規劃建設了整車製造工廠，其中一期佔地面積約72萬平方米，年產能為15萬輛，2023年6月竣工；二期計劃於2024年動工，2025年完工。