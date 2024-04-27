台灣護國神山的台積電，在節能減廢也是模範生。台積電台中廠務處副處長丁瑞華25日表示，從台積電淨零排策略地圖，可看出2020年全球辦公室已達溫室氣體淨零排放，海外據點全部使用再生能源，且台積電淨零路徑為2025年碳排零增量，2030年碳排放目標，將回到2020年水準。

丁瑞華25日出席旺旺中時媒體集團-工商時報及中國時報，共同舉辦大台中淨零新經濟高峰論壇時，以半導體綠色製造-台積電為例，發表專題演講時，做了上述的表示。

台積電2020年全球辦公室，已達溫室氣體淨零排放，且海外據點全部使用再生能源。2030年目標，是全公司生產廠房40％用電量，使用再生能源；非生產廠房100％用電量，都為再生能源。

丁瑞華說，台積電是半導體製造業，從過去消費性電子電腦、手機、人工智慧、5G及電動車等科技產品不停地創新，且半導體製程不斷演進，其需求量也不斷再擴大，為滿足科技產品的需求，台積電會持續擴廠。

不過，台積電擴廠的同時，免不了對環境的衝擊，公司能夠以降低環境衝擊，甚至對環境零衝擊為目標。

丁瑞華強調，綠色製造是台積電ESG五大方向之一。其中，綠色製造分成四個部分，包括淨零與能源管理、溫室氣體與空污防制、水管理，及廢棄物管理。

例如，晶圓單位面積的用水量、用電量及垃圾處理量，與半導體先進國家-美國、韓國及台灣業界相較，台積電不管用水、用電及廢棄物掩埋量，都比其他國家廠商好很多。

台積電2022年開始使用再生水，預計2030年將使用60％的再生水，及40％的自來水，作為製程用水，以滿足公司營運用水需求。其中，工業再生水，由台積電規劃，占總用水量達20％。

台積電對廢棄物四個管理策略，包括源頭管理、廠內再生、廠外再利用，及零廢中心，台積電2023年全廠區已取得UL 2799廢棄物零掩埋鉑金級驗證。台積電晶圓廠用電99％部分，一半用於廠務系統；另一半用於生產系統，公司先進製程7奈米及5奈米，都有達到能源效率目標。