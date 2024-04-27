很有可能連兩年季後賽都為湖人慘遭金塊橫掃出局「背鍋」的湖人先發後衛羅素，27日被《ESPN》資深記者溫霍斯特搶先爆料，將於今年夏天跳脫合約成為自由球員，溫霍斯特也給出羅素可能加盟新東家，包含魔術、馬刺、快艇、公牛與籃網，卻沒有把湖人列入。

畢竟羅素連兩年季後賽面對金塊表現都很低迷，目前打完3場首輪季後賽，他平均拿下12.0分、3.7助攻與3.0籃板，投籃命中率僅3成26，三分命中率3成08，甚至G3交出投7中0，得分掛零的離譜表現，無論如何都要替湖人目前0勝3敗落後背上很大責任。

儘管湖人總教練漢姆到現在還是堅持不肯更換先發名單，還在相信羅素能跟G2一樣及時谷底反彈，問題是湖人現在已經毫無退路，如果真的連兩年季後賽都被金塊橫掃出局，不僅羅素已經沒有可能續留湖人打球，就連漢姆都可能要下台負責。

羅素在去年夏天跟湖人簽下兩年3600萬美元續約，其中2024-25年球季合約是球員選項，如今隨著自己無法上演救贖之旅，甚至變成湖人內部抨擊對象，羅素確實不太可能還有臉繼續待在湖人打球，或許趕緊找到新東家再次離開洛杉磯，才有辦法重新證明自己。