國民黨立委賴士葆指出，民進黨反對即問即答、堅持統問統答，這是執政的民進黨倒打在野民進黨。（資料照片）

賴清德就任總統後，國民黨立法院黨團要求國情報告採「即問即答」，但民進黨黨團總召柯建銘表示「總統僅能報告、不能即問即答」，否則有違憲疑慮；綠委認為，若採「統問統答」，只要不違憲，可以協商 。國民黨立委賴士葆指出，民進黨反對即問即答、堅持統問統答，這是執政的民進黨倒打在野民進黨。

賴士葆在臉書發文表示，準總統賴清德願意履行過去的承諾當選之後到國會報告，建立這樣的制度是好事，現在卡在統問統答或是即問即答的技術問題，民進黨甚至搬出要總統即問即答是違憲的大帽子，若是拘泥於這樣的問題當中就是為德不卒了。

賴士葆指出，賴清德從政多年，行政資歷豐富，也擔任過立委，到院報告詢答本屬駕輕就熟的事情，民選總統面對代表民意的最高機構是民主國家常見合情合理合法的事情，即問即答是國會給賴清德最好的機會向國人報導重大的政策，也可以展現賴清德的機智和親民的形象，是千載難逢的機會，何懼之有？

賴士葆說，民進黨堅持統問統答，這是執政的民進黨倒打在野民進黨，因為在野的民進黨就是提出總統要到國會即問即答的主張，現在竟然大言不慚的說這樣是違憲，民進黨堅持合憲範圍中讓總統到國會報告是最基本前提。那麼就請民進黨為了在野時提出的違憲要求，對國人說明並道歉。

賴士葆強調，過去全面執政8年習慣雙標政策，現在小政府心態還是一樣不改雙標惡習，指責在野黨要求賴清德即問即答是對合憲性擴大解釋。其實憲法並未明文規定不可即問即答，民進黨要不要省思過去劣跡斑斑的違憲事蹟：制定黨產條例違憲、獨立機關提名人違背憲法規定、將人民團體農田水利會收歸國有違憲、成立不受國會監督的黑機關違憲、以認知作戰為名修法限制人民言論自由違憲…。