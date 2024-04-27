花蓮縣27日凌晨再度發生芮氏規模6.1、5.8地震，交通部中央氣象署分析，2起仍是0403花蓮大地震後的餘震，變成北邊做能量釋放，「還無法平靜的結束」，根據921大地震的經驗，餘震還要3至6個月才會比較減緩，民眾要隨時做好防震準備。

凌晨2時21分花蓮縣近海發生規模6.1地震，深度24.9公里、最大震度4級，氣象署對雙北在內共9個縣市發布地震國家警報；凌晨2時49分花蓮縣秀林鄉再發生規模5.8地震，深度18.9公里、最大震度4級。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，從地震位置和深度研判，2起地震仍是0403花蓮大地震的餘震，0403地震是規模相當大的地震，會有應力調整，例如4月23日凌晨花蓮靠近鹽寮、磯崎地區6.0、6.3餘震後，現在調到北邊做能量釋放。

氣象署自4月3日統計至今，已觀測到1300多個餘震，且還在持續中。吳健富說，大規模餘震還是會零星出現，並帶出一小群比較密集的餘震，接著遞減。

吳健富指出，0403花蓮大地震當天，主、餘震多達244起，之後逐日遞減，至22日又開始密集，23日達194起。他說，0403地震事件還無法平靜的結束，從921地震的經驗中，餘震還要3至6個月才會較為減緩，呼籲民眾繼續做好防震準備。

至於地震震央是否有逐漸往北跡象，吳健富分析，其實在其他餘震序列中，還有比昨晚震央更北的餘震，屬於南北輪流調整，長時間後達到一個應力平衡。