梁姓女子在網路交友平台認識黃姓男子，由於雙方相談甚歡，黃男便展開追求，梁女則希望以結婚為前提交往，黃男也答應，隨即進入熱戀還發生性關係，期間黃男為了取信，還傳身份證背面給她，照片顯示「配偶欄為空白」，讓梁女不疑有他、深信不疑，不料，後來卻發現黃男已婚，憤而提告求償50萬元。

法院審理，梁女指控，黃男在交往前說自己是單身未婚，她接受黃男追求後，

黃男在言談中，讓她更加深信黃男是可靠的「未婚、單身」男性，沒想到竟是黃男設下的騙局，實際上是隱瞞已婚身份，騙交往、騙發生性關係。

黃男遭到她揭穿後雖然有道歉，但是她已大受打擊，並且因為黃男惡意欺瞞，甚至因此失去性自主權，導致她身心受創、千瘡百孔，雖然接受心理諮商治療，但迄今仍久久未能痊癒。

法官考量，黃男早在2021年間結婚，婚姻關係現仍存續中，但他與梁女交往之初，卻隱瞞已婚之事實，讓梁女陷於錯誤，而與之交往並發生性行為，在交往期間，也未如實告知其婚姻狀況，侵害良女性自主決定權。

法官審酌，黃男欺瞞梁女之手段、持續時間長短、雙方交往之程度、梁女性自主決定權受侵害之程度等。日前依法判決，梁女所受精神上之損害，以20萬元以資撫平，尚屬相當。可上訴。