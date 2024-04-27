7寶媽網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」Sydney被質疑訕笑資源班後，連續道歉三次仍遭全網抵制，目前已關社群。有網友貼出7寶媽在團購社團的道歉文，宣布4月份訂單全取消，而截稿前，已有13家廠商切割7寶媽。

Dcard網友昨（26日）截下7寶媽在團購社團的貼文，稱不得不做出艱難的決定，「4月份已完成收款的所有訂單將會取消，並且會全數退款給各位。」7寶媽承認會對社友造成不便，感到非常抱歉，承諾會盡可能地讓退款過程順利。該Dcard網友忍不住酸：「被各家廠商切割才趕緊出來滅火，這把火已燒起來，來不及了。」

7寶媽把4月份訂單全取消。（圖／摘自Dcard）

7寶媽失言後先拍影片道歉，但網友普遍不接受，甚至質疑她把鍋甩給兒子；7寶媽刪掉道歉影片後，改用文字的方式道歉，眼看反應不佳，晚間三度發文道歉，承認對資源班學生持有錯誤的觀點，「我的笑在那一刻給人帶來傷害」，她說道歉僅是改正錯誤的第一步，未來會虛心學習，給孩子正確的觀念，並把重心放在家庭和教育。

截稿前，共有13家廠商切割7寶媽，名單如下：讀書共和國、緊張雞Sweaty chicken、胡同燒肉、咖樂彩虹麵 ColorNoodles、芝初SesaOle新鮮芝麻最初風味、自然主意。酷覓星、幸福の禮 喜之坊、牙周博士、康軒出版社、HHM BUY #日投晒晒 調味花生、a.o.a 天然水果軟糖、SOGA HOME 創新智慧家庭、皇家竹炭。