想要延緩老化，其中很重要的一點就是飲食。對此，營養師李婉萍推薦6款「黑色食物」，分別是黑芝麻、黑米、黑豆、黑木耳、海帶及黑葡萄，皆有很優秀的抗氧化能力，多吃能讓人常保青春活力。其中她提到，黑木耳又有「血管清道夫」的美譽，還可幫助排便，從而降低得到大腸癌的風險。

李婉萍在個人粉專發文表示，披上深黑或紫色外衣的黑色食物，不僅花青素高，維生素、微量元素豐富，還含有大量膳食纖維，與淺色食材相比，其抗氧化能力更優秀，能預防老化性疾病、抗發炎、提高免疫力，有助於讓人常保青春活力。她並盤點以下6款必吃黑色食物，以供民眾參考：

1、黑芝麻：富含不飽和脂肪酸能降低膽固醇，還有較高的維生素E、鈣質、葉酸等營養素。其中所含的芝麻素，能幫助入睡、放鬆心情、促進新陳代謝。

2、黑米：含18種胺基酸、維生素B1和B2，以及硒、鐵、鋅等微量元素，營養價值極高。而外部皮層中含有花青素、葉綠素和黃酮類的植物化學物，具有很強的抗氧化作用，幫助延緩衰老。

3、黑豆：富含蛋白質、不飽和脂肪酸、鈣、磷、鐵、鉀、大豆異黃酮，以及維生素B1、B2、B12、E等。具有預防動脈血管硬化、抗老、預防便秘、防止大腦老化的作用。

4、黑木耳：又稱「血管的清道夫」，富含水溶性膳食纖維，還可減少醣類吸收，調節控制血糖濃度，也能幫助排便，降低得到大腸癌的風險。

5、海帶：含有海藻酸、碘、硒、Omega-3脂肪酸、膳食纖維等營養素。其中海藻酸可在腸道結合食物中過多的油脂，從而減少其吸收，對減重能發揮正面效益。

6、黑葡萄：含有維生素C、鉀、鎂和葉酸等營養素，具良好的抗氧化表現，有益於保護心臟健康、降低發炎反應、幫助皮膚修護。