大陸國產C919飛機訂單數量超過千架，中國國航宣布，將向中國商飛公司購買100架C919飛機。與此同時，中國南航的首架C919飛機也計畫在今年交付，海航航空旗下的金鵬航空也將在今年第4季度接收首架C919飛機，大陸四大航空公司都將有相關機隊投入航線運營。

第一財經報導，中國國航發布公告稱，公司與中國商飛公司於26日簽訂協議，向中國商飛公司購買100架大陸國產C919飛機，並計畫於2024年至2031年分批交付。

國航表示，根據商飛公司提供的最新目錄價格，100架C919飛機的基本價格合計約為108億美元。經買賣雙方談判，商飛公司給予公司購買飛機較大價格優惠，故本次交易的實際對價低於前述飛機基本價格。

值得注意的是，在去年國航的定增公告中，曾披露擬向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過60億元，定增用途用於購置飛機及補充流動資金，其中包括6架C919飛機及11架ARJ21飛機。

C919大型客機是大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機，座級158至168座，航程4075至5555公里。

2022年，東航作為國產C919大型客機的全球首發用戶，在12月9日正式接收了C919的全球首架交付機，並於2023年5月28日開啟了C919首個商業航班「上海虹橋—北京首都」。

目前，東航已經陸續接收了5架C919客機，並率先與中國商飛簽訂增訂100架C919飛機的協定，今年計畫將C919飛機增加到10架。

據了解，除了國航和東航，南航的第1架C919飛機也計畫在今年交付，海航航空旗下的金鵬航空也將在今年第4季接收首架C919飛機，並計畫將機隊調整為清一色C919機隊。

早在2023年9月，中國商飛公司董事長賀東風曾透露，C919的訂單數量已達到1061架，後續該飛機的發展包括縮短型到加長型，覆蓋的座級會從130座到240座。

報導稱，C919的持續訂購和交付也意味著，目前被波音和空巴分羹的窄體客機市場，迎來了第三家競爭者。