Anthony Rendon injured himself while running out an infield single. He came off the field with head trainer Mike Frostad. Zach Neto is replacing him. pic.twitter.com/0KV1POdWsR — Rhett Bollinger (@RhettBollinger) April 20, 2024

天使三壘手安森尼阮棟（Anthony Rendon）經過診斷之後，確認是左腿筋部分嚴重撕裂傷，暫無回歸時間表，他27日告訴媒體「預期缺陣很長時間。」阮棟21日對戰紅人，首打席擊出內野安打，跑上一壘時弄傷左大腿，隨即退場休息並接受更多檢查。

阮棟說：「我肯定無法在10天內回歸，至今連續4年了，這幾天我很生氣、沮喪、憤怒，我的比賽不斷被奪走。我渴望勝利，我想要上場，我盡己所能留在場內，但做什麼都是徒勞。」阮棟本季年薪3850萬美元（新台幣12.5億）。

天使總管米納森（Perry Minasian）說：「沒有回歸時間表，腿筋撕裂傷很棘手，我們將逐日觀察。這顯然非常不幸，他的打擊才剛開始好轉，但這就是我們陣容有厚度的原因，沙諾（Miguel Sano）、倫吉福（Luis Rengifo」、祖瑞（Brandon Drury）都可以遞補。」

本季阮棟出賽19場，他近況極佳，從開季嚴重低潮回升到0.267打擊率，隊友「神鱒」卓奧特（Mike Trout）也成為全聯盟率先達陣10轟的打者，但是天使起飛的日子再度被阮棟的傷勢耽擱了。在大谷翔平效力天使的3個最佳球季（2021-23），阮棟分別只出賽58、47、43場，並且表現平庸幾無貢獻，