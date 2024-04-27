0403地震趨勢疑似921 氣象署：恐再有規模6餘震 @ChinaTimes

最近地震頻傳，今凌晨2點21分又發生規模6.1強震，國家警報大響，後續也有多起地震。中央氣象署地震測報中心研究員蒲新杰表示，403強震跟921當時的趨勢有點像，餘震至少持續3到6個月，可能再發生規模6以上地震，且不排除觸發其他區域地震活動。

蒲新杰表示，花蓮是板塊碰撞擠壓強烈的地區，加上403規模7.2地震，當地構造比較不穩定，仍會有應力調整現象，今凌晨規模6.1地震發生在403地震序列比較偏北的位置。主震發生至今只累計1304起餘震，和921地震的趨勢有點像，餘震逐漸減少，但仍會有較大規模的地震出現。

蒲新杰指出，比較大的地震發生之後，餘震活動時期就會比較長，當年921地震發生後，一周內有10起規模6以上的活動，1個月後也有較大規模的地震，花蓮403地震和921相比，並沒有太異常的現象。

至於為何較大的地震都發生在半夜，蒲新杰表示，應該只是巧合，因為主震也不是發生在晚上。近來規模較大的地震頻傳，是否可能觸發其他地震活動？蒲新杰表示，這麼大的地震可能擾動到周邊、甚至距離遠一點的構造，因此不能排除觸發其他地區地震活動的可能性。