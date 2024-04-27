桃園市長張善政（中）27日凌晨在捷工局長劉慶豐（右二）陪同下，視察捷運綠線高架段橋梁合龍吊裝。（蔡明亘攝）

桃園捷運綠線為桃園自辦首條捷運，全長27.8公里將設21座車站，市府力拚2026年完成藝文展演中心G11站至坑口G32站通車目標，桃園市長張善政今凌晨前往大園，視察高架段最後一單元橋梁吊裝合龍，見證重要里程碑，更拿起手機記錄歷史一刻。因應近來地震頻繁，他一再和施工團隊確認橋梁合龍穩固性，透過精準作業及檢驗，確保地震時橋梁不會位移。

捷運綠線GC01標高架段土建統包工程分高架南段及北段，南段位於八德，設有G01及G02兩站，計2.43公里，橋梁段去年9月已合龍，北段位於蘆竹及大園，設有G13、G13a、G14、G31、G32站等5站，計7.42公里，橋梁段今凌晨順利合龍，北段5座車站結構工程也近完工，陸續進入裝修與水環作業階段。

張善政今凌晨在捷工局長劉慶豐陪同下，視察捷運綠線高架段橋梁合龍吊裝，並致贈慰勞金給施工團隊感謝其辛勞，並於高架段橋梁上簽名，祈求合龍作業順利圓滿，在觀看合龍吊裝時，張善政也拿起手機，將重要時刻記錄下來。

張善政表示，這次工程為北段高架段最後一單元橋梁吊裝後，完成最後一塊拼圖，達成全線合龍，後續將施作軌道工程及機電系統設備作業，地下段也持續積極施工中，相信在見證此重要里程碑後，後續施工也會愈加順利。

他提到，感謝施工團隊平時不辭辛勞全力趕工，高架段橋梁合龍吊裝作業工程浩大，須配合封鎖交通，故團隊於深夜完成關鍵合龍作業，使橋梁在今清晨交通繁忙時即就定位。

近日地震頻繁，張善政也關心橋梁穩固性，捷工局說明，今吊裝的捷運預鑄梁結構，於墩柱與橋梁銜接處有設置剪力卡榫，在吊裝時須很精準將剪力卡榫與橋梁定位並接合，透過剪力卡榫與橋梁互制，不會產生側向位移。

且今凌晨進行合龍單元下行線吊裝時，恰於2時21分發生芮氏規模6.1有感地震，經施工團隊現場確認並無影響作業進行，順利於3時3分完成全數吊裝。

劉慶豐指出，捷運綠線高架段順利達成主線合龍，後續交棒給軌道工程與機電系統。綠線目前已完成中正北路段軌道施築，為達成2026年第一階段通車目標，各工程標投入更多資源、加大規模及調整工序施工，今完成北段橋梁段合龍後，將接續提供焊軌廠以北的高架橋面予軌道標進行長焊鋼軌運輸，及後續主線全線道岔群施築及軌道鋪設、機電系統進行相關設備安裝及測試作業。

捷運綠線沿線既有道路已配合工程展開復舊作業，八德區建德路已於16日，提前2個月完成道路復舊圍籬撤離；蘆竹區中正北路於1月10日，提前3個月完成復舊；南工路段配合代辦水務局雨水箱涵作業，預計今年底完成復舊；台4線南崁路二段（富國路至南青路）預計今年第3季完成復舊；台4線三民路二段至坑菓路口，預計明年第3季完成復舊。

劉慶豐說，捷運綠線首列車預計今年底抵台，將在滲眉埤機場先進行3個月靜態測試、3個月動態測試，屆時北機廠軌道也大致完成，預計明年中大家就可看到列車在高架上跑，進行全線系統整合作業。

張善政提到，這次視察的高架北段順利合龍，蘆竹及大園5座高架車站的結構工程也完成96％，捷工局及施工團隊將持續努力，邁向2026年完成坑口G32站至藝文展演中心G11站7站通車目標。

桃園捷運綠線高架段26日深夜至27日清晨施作全線合龍吊裝工程。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政在高架段橋梁上簽名，祈求合龍作業順利圓滿。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政拿起手機記錄桃捷綠線高架段最後橋梁合龍關鍵一刻。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政關心地震來臨時橋梁穩固性。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政致贈慰勞金給施工團隊感謝其辛勞。（蔡明亘攝）