桃園捷運綠線為桃園自辦首條捷運，全長27.8公里將設21座車站，市府力拚2026年完成藝文展演中心G11站至坑口G32站通車目標，桃園市長張善政今凌晨前往大園，視察高架段最後一單元橋梁吊裝合龍，見證重要里程碑，更拿起手機記錄歷史一刻。因應近來地震頻繁，他一再和施工團隊確認橋梁合龍穩固性，透過精準作業及檢驗，確保地震時橋梁不會位移。
捷運綠線GC01標高架段土建統包工程分高架南段及北段，南段位於八德，設有G01及G02兩站，計2.43公里，橋梁段去年9月已合龍，北段位於蘆竹及大園，設有G13、G13a、G14、G31、G32站等5站，計7.42公里，橋梁段今凌晨順利合龍，北段5座車站結構工程也近完工，陸續進入裝修與水環作業階段。
張善政今凌晨在捷工局長劉慶豐陪同下，視察捷運綠線高架段橋梁合龍吊裝，並致贈慰勞金給施工團隊感謝其辛勞，並於高架段橋梁上簽名，祈求合龍作業順利圓滿，在觀看合龍吊裝時，張善政也拿起手機，將重要時刻記錄下來。
張善政表示，這次工程為北段高架段最後一單元橋梁吊裝後，完成最後一塊拼圖，達成全線合龍，後續將施作軌道工程及機電系統設備作業，地下段也持續積極施工中，相信在見證此重要里程碑後，後續施工也會愈加順利。
他提到，感謝施工團隊平時不辭辛勞全力趕工，高架段橋梁合龍吊裝作業工程浩大，須配合封鎖交通，故團隊於深夜完成關鍵合龍作業，使橋梁在今清晨交通繁忙時即就定位。
近日地震頻繁，張善政也關心橋梁穩固性，捷工局說明，今吊裝的捷運預鑄梁結構，於墩柱與橋梁銜接處有設置剪力卡榫，在吊裝時須很精準將剪力卡榫與橋梁定位並接合，透過剪力卡榫與橋梁互制，不會產生側向位移。
且今凌晨進行合龍單元下行線吊裝時，恰於2時21分發生芮氏規模6.1有感地震，經施工團隊現場確認並無影響作業進行，順利於3時3分完成全數吊裝。
劉慶豐指出，捷運綠線高架段順利達成主線合龍，後續交棒給軌道工程與機電系統。綠線目前已完成中正北路段軌道施築，為達成2026年第一階段通車目標，各工程標投入更多資源、加大規模及調整工序施工，今完成北段橋梁段合龍後，將接續提供焊軌廠以北的高架橋面予軌道標進行長焊鋼軌運輸，及後續主線全線道岔群施築及軌道鋪設、機電系統進行相關設備安裝及測試作業。
捷運綠線沿線既有道路已配合工程展開復舊作業，八德區建德路已於16日，提前2個月完成道路復舊圍籬撤離；蘆竹區中正北路於1月10日，提前3個月完成復舊；南工路段配合代辦水務局雨水箱涵作業，預計今年底完成復舊；台4線南崁路二段（富國路至南青路）預計今年第3季完成復舊；台4線三民路二段至坑菓路口，預計明年第3季完成復舊。
劉慶豐說，捷運綠線首列車預計今年底抵台，將在滲眉埤機場先進行3個月靜態測試、3個月動態測試，屆時北機廠軌道也大致完成，預計明年中大家就可看到列車在高架上跑，進行全線系統整合作業。
張善政提到，這次視察的高架北段順利合龍，蘆竹及大園5座高架車站的結構工程也完成96％，捷工局及施工團隊將持續努力，邁向2026年完成坑口G32站至藝文展演中心G11站7站通車目標。
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