主持人陶晶瑩與男星李李仁結婚後，育有1子1女，近年都將兒女送出國念書，女兒在美國念書即將畢業，兒子則在新加坡，日前她也短暫飛往新加坡，昨（26）日在社群曬出桃園機場擠滿人潮的照片，讓網友驚呼：「這是在逃難嗎？」

陶晶瑩近日飛往各地行程相當忙碌，昨（26）晚才從新加坡飛回台灣，不過她在社群曬出一張照片，只見照片中擠滿人潮，每個手上都提著行李，原來這裡是機場的查驗區，而出國的旅客多到讓她傻眼直呼：「好喔……此刻的桃機。」

陶晶瑩曬桃機擠滿人潮畫面。（圖／Threads@momoleelee）

誇張畫面曝光後，引來網友熱烈回應，「有連假嗎？我怎麼不知道」、「是不是要去日本加入黃金週戰局」、「都是要去日本參加大戰的吧」、「這是在逃難的人潮嗎」、「現在是剩下我還在台灣嗎」，對此，也有準備回台的網友表示，由於桃園下大雨，導致天空塞機，「現在被困在新瀉機場的飛機裡要等1.5小時後飛」

陶晶瑩近年把2個孩子都送出國念書，在美國的女兒將在5月畢業，正考慮要在新加坡還是美國繼續升學，而兒子在1月飛到新加坡念書，她覺得新加坡的學費相對便宜，「在美國念1年大學的錢可以在新加坡念6年」，因此她也希望女兒可以轉到新加坡讀大學。