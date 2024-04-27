國安會秘書長顧立雄即將在520隨著新總統賴清德就任，成為史上第7位文人國防部長。但令人意外的是，隨著邱國正卸任，當年受邱欽點，在甫晉升少將時，就欽點擔任軍事新聞處長(發言人)一職的孫立方，也因為身體亮起紅燈，將打報告申請退伍。孫立方親自低調向本報表示，確實因考量健康因素考量提前退伍。但強調，軍人以服從命令為天職，恪盡職責、保衛家園是本分，個人生涯不需要討論。

國防部發言人向來是國軍政戰體系中，最重要且「最難產」，但也最累的一個職務，可以說是全國軍站上檯面的「門面」，必須充分向外界說明國防部所有事務。因此除了必須要有清楚的邏輯，穩健清晰的口條、靈活的思路，還必須充分了解部長的想法，如實的向國人表達國防政策。

國防部發言人堪稱是政府所有公部門中「最過勞」的發言人職位，幾乎沒有任何休假，甚至回家一趟都很難，且因部隊習性等，每天真正能休息的時間很遠低於四小時，長期累積下來，也讓他身體亮起紅燈。

據了解，孫立方才新任少將2年，未來還有6年才屆退。他日前已向邱國正口頭報告辭意，在得知他身體狀況後，邱勉強同意，但希望能繼續協助新部長，並訓練下一任發言人進行後續交接，預計7月1日退伍。

孫立方在擔任軍媒《青年日報》社長期間，將青年日報打造成即採即發，大量製作各式文宣影像及影音，即時讓國人理解國軍在「做什麼」，帶領軍媒走入最高峰。

而這本身也是因為國防部為強化國軍文宣能量，長年將官兵送往「美國防資訊學校」（Defense Information School，DINFOS）受訓，這所學校主要培訓美軍及友盟軍職人員，領域包括公共事務、廣播電視、大眾傳播、平面設計、攝錄影、新聞寫作、資訊視覺化等課程。

孫立方今年初入選DINFOS名人堂，除了是國軍史上唯一受過DINFOS訓練的發言人，更成為國軍首位列入該校名人堂的軍事發言人。

至於下一任發言人人選是誰?目前尚無定論，因為國軍各軍種政戰上校，能熟悉文宣、媒體及國會經驗，同時又要獲得未來部長充分授權信任的屈指可數，誰會成為顧立雄選定首位「國防部發言人」，外界相當好奇。但不可諱言，未來國軍確實損失一位文宣大將。