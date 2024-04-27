傅崐萁開議期間率藍委訪陸 柯文哲：大陸與國民黨有默契

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨（26日）率16名藍委啟程訪陸，民眾黨主席柯文哲今天說，現在立法院還在大會期間，傅崐萁會特地率團到大陸去，坦白講不合常規，顯然是大陸方面應該跟國民黨之間有某一種默契，但他不曉得那個默契是什麼。

柯文哲上午出席台灣能源發展路徑與轉型論壇，會前受訪時被問起傅崐萁率團訪陸一事，他指出，今天也是很詭異的日子，現在立法院還在大會期間，傅崐萁會特地率團到大陸去，坦白講這個是不合常規，顯然是大陸方面應該跟國民黨之間有某一種默契。

柯表示，我們當然是局外人，不曉得到底那個默契是什麼，所以會觀察。他認為美國跟大陸目前都在降溫，因為大陸失業太嚴重，經濟狀況不好，美國要總統大選，所以雙方在現階段主觀上沒有意願要拉高對抗局勢。

柯文哲說，大陸可能會做一些讓步，只是要觀察是無條件讓步，還是會加一些條件讓步，因為很可能會開放陸生、陸客、農產品，等大陸出招，我們再來看看怎麼應付。