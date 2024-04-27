中國黃金協會26日公布最新統計數據顯示，2024年第1季，全國黃金消費量308.905噸，與2023年同期相比增長5.94％。其中，黃金首飾183.922噸，同比下降3％；金條及金幣106.323噸，同比增長26.77％。但陸媒觀察，3月以來一路飆漲屢創新高的金價，對首飾黃金的消費產生一定的抑制影響。

第一財經報導，2024年第1季，高金價對黃金消費影響出現兩極分化。從黃金協會公布的數據看，整體上今年大陸第1季黃金消費呈上漲趨勢，但首飾黃金的消費卻下跌；另一組數據顯示，更具有投資屬性的金條等產品年增近3成。

協會分析稱，快速上漲的黃金價格，疊加黃金首飾加工費和品牌溢價高等因素，消費者觀望情緒增強，使得黃金首飾消費在一定程度上受到了抑制，黃金首飾零售商銷售壓力增加。金價高企及巨幅波動使得黃金加工銷售企業生產經營風險增大，批發零售企業進貨變得謹慎，首飾加工企業原料成本上升、出貨量下降，部分中小型加工企業甚至停工放假。相比之下，由於避險需求的激增，實物黃金投資獲得較高關注，溢價相對較低的金條及金幣消費大幅上漲。

報導觀察，今年開年以來金價連續上漲，在年初時因為疊加了傳統農曆新年的消費因素，多地曾掀起過黃金搶購的熱潮，進入3、4月後，消費者的購買熱情有所下降。而從零售端的黃金珠寶公司數據來看，目前已經一季報的幾家業績在高金價的襯托下確實有些「失色」。

周大生26日披露2024年一季報顯示，公司實現營業總收入50.70億元（人民幣，下同），年增23.01％；但歸母淨利潤3.41億元，年減6.61％；扣非淨利潤3.36億元，年減5.70％；經營活動產生的現金流量淨額為4.02億元，年減41.88％。

同一天披露季報的明牌珠寶實現營業收入13.56億元，年增10.24％，歸母淨利潤為2053萬元，年減55.14％，實現經營活動產生的現金流量淨額-1.67億元，同比轉負，資產負債率為60.04％，年增24.10個百分點。

高級黃金分析師張棟介紹，黃金有貨幣、投資、商品三種屬性，但品牌珠寶金店裡的黃金首飾嚴格意義上來說屬於商品，不屬於真正的投資品，只有黃金投資金條屬於投資品。他表示，金價上漲賺錢永遠是看多黃金的機構投資者和部分大散戶，同時也有黃金礦企，和持有黃金庫存量較大的商家（黃金首飾加工廠、黃金首飾批發商、黃金首飾零售商）。