大陸男星李晨和范冰冰2019年分手，近日網上瘋傳李晨和離婚2年的Angelababy（楊穎）從多年好友升級成情人，當事人雖未回應，李晨舊愛范冰冰最近卻跳出來曬出過去兩人的定情物「心型石」，再度引來網友聯想是否暗示兩人復合、宣示主權。

外型帥氣的李晨過去因拍《武媚娘傳奇》與范冰冰傳出假戲真做，2015年兩人曬出合影寫下「我們」公開認戀，2017年求婚成功，卻因陰陽合約事件重創范冰冰事業，2019年黯然宣布分手。而在兩人熱戀時，曾被網友虧李晨過去常用心型石頭告白把妹，前女友牛萌萌、李小璐、趙卓娜、張馨予等人都有一顆，連范冰冰也不例外。

李晨與范冰冰過去曾一同來台上《康熙來了》。（圖／中時資料照）

近日，網上傳出李晨和參加節目《奔跑吧兄弟》女星Angelababy之間將近十年的友誼昇華成愛情，導致「李晨楊穎官宣」、「李晨楊穎戀情」等關鍵字接連衝上熱搜，李晨與Angelababy沒正面澄清，范冰冰日前深夜則是發文曬出客廳一角，寫下：「晚安，在平凡日子裡…」，照片中不僅有花、她的美照、還有過去李晨送的心型石。

范冰冰與李晨分手後，2022年被拍到和曾任職業軍官18年、目前擔任副總裁的郭岩峰約會，但傳聞范家兩老不同意，今年新年新希望范冰冰也承認兩人分手，表示願望是希望努力找新男友，如今又曬出李晨的心型石，令網友浮想聯翩，驚訝留言說：「心型石頭……姐，妳不是對心型石頭過敏的嗎？」、「這個石頭，我真服了，你為什麼要發出來？」、「不要大黑牛」、「女王不要告訴我你跟某個人復合了，你才發的這個」。