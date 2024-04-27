國內詐騙猖獗，檢察官案件暴增且疲於奔命，檢改團體「劍青檢改」趁著賴清德總統當選人陸續公布新內閣人事、期待部會新首長新作為之際，26日與最高檢察署及經濟刑法學會舉辦「打詐實務研討會」研商解決之道，與會的多名基層檢察官批判金管會、數位部、通傳會（NCC）3大主管機關長期對於「打詐」行政效能不彰，甚至怠惰失能，要求強化各項監理，增修《法院組織》法及科技偵查法制。

劍青檢改強調，劍青檢改曾日前發聲明砲轟金管會對虛擬貨幣管理完全失能，猶如陷入無政府狀態，接著北檢又以涉嫌詐欺、洗錢罪，起訴台灣前三大的「ACE王牌交易所」顯見詐騙問題嚴重，已是國安問題。

檢改團體「劍青檢改」26日與最高檢察署及經濟刑法學會舉辦「打詐實務研討會」北檢檢察官林達說明(劍青檢改提供)

檢改團體「劍青檢改」26日與最高檢察署及經濟刑法學會舉辦「打詐實務研討會」立委吳宗憲到場支持(劍青檢改提供)

會中，北檢檢察官林達直言，人頭帳戶、電信門號濫發，第三方支付和虛擬貨幣管理失能，行政管理怠惰，宛如無政府狀態，都丟給檢警事後追緝，才是詐騙始終無法減少的主因，檢警工作負擔太大，陷入惡性循環，即使破獲詐騙機房，也因M化車缺乏法制導致無罪，GPS被法院宣告違法也已七年還是沒有進展，呼籲要求強化各項監理，增修《法院組織法》及科技偵查法制。

北檢檢察官蕭永昌提出北檢、新北檢和桃檢的數據，這五年來詐欺案件量都從1萬多件暴增到四萬多件，增長超過四倍，亟需增加檢察輔佐人力，呼籲增修法院組織法，讓檢察官助理法制化。

面對第一線打詐的困難，南投地檢署檢察官張姿倩指出，當前詐騙集團善用「偽基站」，就是M化車的類似品，被大量用來竊取電信資訊再發送簡訊或釣魚連結，面對詐騙集團不斷提升的科技手段，檢警卻沒有同等的武器，呼籲今年一定要立法通過。

檢改團體「劍青檢改」26日與最高檢察署及經濟刑法學會舉辦「打詐實務研討會」立委鍾佳濱到場支持(劍青檢改提供)

檢改團體「劍青檢改」26日與最高檢察署及經濟刑法學會舉辦「打詐實務研討會」立委郭國文到場支持(劍有檢改提供)

虛擬貨幣管制方面，北檢檢察官姜長志直言金管會毫無作為，只想刑事入罪，不思行政完整配套，根本是推卸責任，直接提出具體的分級管理方法。北檢檢察官洪敏超也要求從商業登記、稅籍登記入手，必須將個人幣商加以明確定義，明確納入管理。

與會的三黨4名立委吳宗憲、黃國昌、郭國文和鍾佳濱輪番發言，肯定檢察官在第一線打詐的專業，對於檢察官助理的法制化也表達支持。吳宗憲和黃國昌還特別強調科技偵查法制的重要，希望從刑事訴訟法和通訊保障監察法同步增修，黃國昌並直言為何行政院為何拖延修法版本不送出，希望執政黨積極面對。

郭國文和鍾佳濱則針對虛擬貨幣詐騙問題，表達贊同劍青檢改提出的先完善行政管理的主張。郭國文表示，虛擬貨幣上，他也主張「廣度管理」比「深度管理」更重要，所以很認同劍青檢改主張的分級管理，與其只針對高門檻的少數二十幾家業者納管，應該擴大納入更多的業者和參與者，讓整個市場更有秩序。鍾佳濱則針對金流和資訊流提出防制洗錢的觀點，表示將會盡力推動打詐法案。

這場研討會共有上百位檢警界、學界等各界人士現場參與，並有超過900人視訊參加，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、調查局長王俊力和行政院打詐辦公室主任李憲明、法務部常次黃謀信、檢察司長郭永發、苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、桃園地檢署檢察長俞秀端等人，也都到場聆聽檢察官的意見，表達支持。