許多兒女怕長輩傷心或觸霉頭，即便在長輩逐漸走向最後一哩路時，仍忌諱不敢談「死」。臺大雲林分院家醫科主治醫師施銘峰說，其實老人家也是會好奇死亡是怎麼回事，團隊下鄉到社區對長輩開講，最常被問到的問題之一是「死會不會痛」？

臺大雲林分院「雲健康社區中心」2022年開始走入社區，已走遍全縣20鄉鎮，共在68個社區開講關於骨鬆防治、失智防治、肌肉維持、活力運動知識，談及「預立醫療決定」話題，老人常常會問的問題是死會不會痛？

施銘峰醫師表示，每個人都沒有死過，其實沒有人知道死到底是怎麼一回事，這件事一般人平常不太會去想，也不願意談，團隊對老人家講述時會使用投影片，透過實際案例讓長者反思。

施銘峰是台大雲林分院安寧醫療團隊的主治醫師之一，陪伴過很多病人走生命的最後一程。

他表示，如果有獲得適當的安寧照顧，大部分人最後走的時候其實都是非常安詳，但這個過程非一蹴可幾，需要病人、家人、醫療團隊一起準備，只要事先做好準備，不用擔心死亡會不會痛苦，他看過很多安寧照顧的病人死時面容都很安詳，不像是很痛苦的樣子。

施銘峰表示，人死亡之前，心跳、血壓慢慢降低，大部分的人在死亡的過程中是身體逐漸關機的一個過程，包括一開始是腸胃，隨著血壓地下降之後，腦的功能也慢慢關機了，大部分人順利的話，在死亡過程中，大腦慢慢地會越來越鈍，其實不太會感受到很多的痛苦。

他說，病人預定醫療決定很重要，民眾在意識清楚的時候可以先想好未來哪一天比如變成植物人、或者失智很嚴重、昏迷不醒時，要不要繼續用積極的醫療設備維持生命？善終是民眾自己可以做的選擇。死亡話題雖然很忌諱，但有一次舉辦完50人的講座，竟有40幾個人到醫院簽預定醫療決定。