聯合國一名高級掃雷官員表示，以色列攻擊加薩留下3700萬噸碎片，其中往往未爆彈，可能需要14年的時間才能清除。

聯合國地雷行動服務組 （United Nations Mine Action Service）前駐伊拉克組長佩爾洛達馬爾（Pehr Lodhammar）在記者會上說，戰爭已持續近七個月，加薩每平方公尺土地上平均有300公斤瓦礫，「根據加薩目前的碎片數量，我們需要100輛卡車來清除它們」，而且隨著戰爭繼續，無法估計清理工作結束時需要多長時間。

由於這些炸彈碎片埋在倒塌或受損建築物中，清理和重建將是緩慢而危險的工作。洛達馬爾說，平均約有10%的武器在發射時未能引爆，必須由掃雷小組清除。

此外，近日以色列對拉法的空襲也升級了。最近的一名最小的受害者是一名早產女嬰，她是從垂死的母親子宮裡出生的。週六晚她家遭空襲，家人全部罹難，當時她是唯一的倖存者。不過5天後，女嬰因呼吸系統尚未成熟，免疫系統虛弱，健康狀況惡化而死亡，被葬在她的父親身邊。

五角大廈說，美軍已開始建造浮動碼頭，以加快讓救援物資進入加薩。