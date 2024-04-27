「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，新北地院日前裁定郭以5000萬元交保，限制住居、出境、出海及佩戴電子腳鐐8個月，檢方持四大理由提抗告。全案交保後昨（26）首度開庭，郭哲敏在律師陪同下現身新北地院，庭訊結束後，郭哲敏抱怨，因電子腳環蓄電量只有4小時，時常因沒電接到檢警電話，希望法官准許他改成方便充電的腳環。

2022年11月，在檢警發動搜索前，郭搭機離境遭通緝，潛逃海外藏匿10個月直至被檢警查獲押解歸國後收押禁見，審理期間郭不斷打出「悲情牌」，希望法官讓他交保，回家照顧老母盡孝、為逝世父親上香，直至本月23日獲法院裁定郭、張分別以5000萬、30萬元交保，但限制住居、出境、出海及佩戴電子腳鐐8個月，以監控行蹤避免脫逃。

新北檢提抗告指出，當初郭哲敏與張旭昇均為通緝到案，且兩人在海外均有大筆資產，另外郭、張兩人先前早有滅證事實，審理至今僅審訊6名證人，與可能列入證人、禁止郭與張接觸騷擾的40餘人數量相差太大，有影響證人的串供之虞。

新北檢表示，法院裁定交保的措施均無法防止郭與張與勾串證人或同案被告，亦無法防止郭哲敏破壞監控設備或以偷渡等方式棄保潛逃，認為2人仍有羈押禁見必要。

新北檢表示，若法院堅持交保，郭哲敏與張旭昇財力雄厚，透過此案又獲取鉅額犯罪所得，諭知5000萬、30萬交保顯然金額過低，應將郭哲敏交保金額提高至2億元以上、張旭昇交保金額提高至700萬元以上，並對張施以電子腳環科技設備監控。

郭哲敏昨（26）下午現身新北地院開庭，據悉，郭哲敏一度向法官抱怨，現在戴的電子腳鐐蓄電量只能維持4小時，他這幾天睡覺時，常常因為腳環沒電接到檢方的查勤電話，讓他有點困擾，希望法官能准許改成方便充電的電子手環，或提高腳環蓄電量；法官則回應，會幫忙詢問設備廠商，但檢方已抗告，要等高院裁定是否撤銷或維持交保裁定，屆時再處理。