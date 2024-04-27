隨著中澳兩國關係持續回溫，今年3月，中國大陸終止對澳洲葡萄酒反傾銷稅後，澳洲活龍蝦的非正式禁令也可望取消。但在澳洲龍蝦被封殺之際，中國供應商改由古巴進口龍蝦，如今已站穩中國市場。

南華早報日前報導，中國國務院總理李強計畫6月赴澳訪問，兩國外貿關係邁開一大步，中國將取消對澳洲活龍蝦的非正式禁令。

事實上，在澳洲活龍蝦被禁的3年期間，古巴龍蝦已搶進中國市場。據水產網《SeafoodSource》報導，中國供應商表示，古巴龍蝦已在中國市場占有一席之地，並與美國龍蝦進行小幅競爭，而且消費者也認為，古巴龍蝦的品質和口感也不遜色。

國際海鮮店劉姓經理指出，古巴龍蝦很優質比美國波士頓龍蝦還要貴，每隻龍蝦的批發價為300元人民幣（約台幣1350元），而京東運營的北京7家生鮮超市每隻龍蝦批發價為239元人民幣（約台幣1075元）。

報導指出，2020年，中國當局禁止進口澳洲龍蝦後，中國公司一直在找尋替代品，也讓古巴龍蝦有機會搶占中國人的味蕾。

2020年，澳洲要求中國調查新冠疫情起源後，雙方關係陷入緊張，中國展開貿易報復，對澳洲大麥、煤炭、牛肉、龍蝦等產品祭出關係和禁令。2021年3月，中國商務部再對澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅，稅率最高達218%，課稅期間為期5年。不過，今年3月29日起，中國已取消澳洲葡萄酒的反傾銷稅。

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