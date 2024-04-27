韓國情侶來台灣放天燈，在天燈上許願「一生幸福」，還畫了一個巨大的愛心，沒想到天燈才剛升空就起火燃燒，最後裂成兩半掉了下來，讓情侶傻眼，而放天燈的當事人也忍不住自嘲說「掰掰了，我的願望」，引起網友討論，不少人笑歪。

一名網友在PTT上分享，韓國一對情侶來台灣觀光，放天燈許願「一生幸福，我們在一起吧！」並在天燈上畫了一個大大的愛心，沒想到天燈才剛升空，就直接裂開，最後落到地面上，讓情侶當場傻眼，男生見狀則開玩笑說「掰掰了，我的願望！」

貼文引起網友討論，「笑死，接下來的行程就很尷尬了」、「這太好笑，看到最後笑出聲來」、「天燈：我都暗示的這麼明顯了」、「以後吵架台詞，一定會有我就知道天燈很準」、「有點好笑又有點淡淡的悲傷」。另有網友則表示，店家應該免費再讓這對情侶放一個天燈。

爆笑影片在IG上流傳，吸引1.1萬人狂讚，不少韓國人看了都笑歪，其中有個網友留言說「老天爺：這個願望太難了，真是的」，被評選為最佳留言。