Kyrie changes pace and hits the TOUGH midrange J!



11 PTS in the 4Q... 21 for the game 🔥



Mavs seeking a 2-1 series lead on ESPN. pic.twitter.com/X3xbNVG3LW — NBA (@NBA) April 27, 2024

儘管首節就跟對方膝蓋撞膝蓋受傷退場，東契奇27日仍然帶傷續打，最後拿下22分、10籃板及9助攻的準大三元，厄文也拿21分、6助攻與4籃板，獨行俠終場101比90力退快艇，在季後賽首輪取得2勝1敗領先，接下來G4將於29日續在達拉斯進行。

快艇雖靠哈登接連4顆三分球，加上東契奇撞傷膝蓋暫時退場，打到次節一度取得7分領先，可是東契奇隨即回到場上，帶領獨行俠回應16比2小高潮，打完上半場，獨行俠54比41領先，東契奇半場14分，利弗利13分，快艇以哈登14分最高。

雖在第三節，快艇從16分落後追到只差6分，幸好厄文連拿8分助獨行俠重新拉開；末節一開始，獨行俠連拿6分，擴大領先到17分，曼恩也在比賽還剩10分24秒跟華盛頓爆發口角衝突，結果兩人各被吹1次技術犯規，獨行俠隨後擴大領先到21分。

兩隊卻在比賽還剩6分10秒又爆衝突，韋斯布魯克刻意拉住東契奇犯規，引發華盛頓不滿從後推了一把，結果韋斯布魯克與華盛頓都被趕出場，獨行俠持續保持兩位數領先，打到最後2分47秒，快艇也提前把所有主力換下宣告投降，東契奇也在2分21秒退場休息。

快艇以哈登與鮑威爾各拿21分最高，祖巴茲19分，可惜「雙星」里歐納德、保羅喬治同場低迷，里歐納德只拿9分、9籃板，保羅喬治投11中3、僅拿7分，還背了5次犯規。