曾任陸軍兩棲海龍蛙兵的一名士官，因被同袍舉報拍攝性愛片並上網販售遭軍方汰除後，將加入國內最大成人影音平台業者「SWAG」，還可望與前女輔導長「內內」合體。對此，新北市議員、海龍蛙兵退伍軍人協會理事長陳明義怒轟，打著海龍蛙兵的名號助漲色情網站點閱率，對於數千位退伍的海龍弟兄是極大的污辱，國防部消極處理重傷國軍尊嚴，若NCC無法立即處置而再有借題發揮之情事，「我將帶領海龍蛙兵退役弟兄直搗NCC，讓國人社會見識什麼叫神出鬼沒、敵人喪膽！」

曾任中華民國陸軍101兩棲偵察營教官的陳明義昨（26）日在臉書發文痛批，國軍勒退的海龍蛙兵前士官與成人影音「SWAG」業者合作一事，看的一肚子火，更扯的是國防部對於此事的作為居然僅靠「呼籲」希望達到遏止的作用，這樣消極的處理方式無法解決問題，更重傷國軍該有的尊嚴。

陳明義表示，被勒退弟兄的人生選擇及退役後要從事什麼樣的行業工作他給予尊重，但不應打著海龍蛙兵的名號助長色情網站點閱率，這樣的行為對於數千位退伍的海龍弟兄是極大的污辱，海龍弟兄義憤填膺、群情激憤。他自己是海龍32期結訓留營擔任蛙訓教官78年退役，蛙牌是榮耀的桂冠、驕傲的圖騰，如今卻被惡意標示引用，讓海龍蛙兵圖騰從肅然起敬的形象，反成為路人煽笑的對象。

陳明義強調，海龍蛙兵是台灣最強戰力的兵種之一，如今卻被如此標籤化令人髮指，他嚴正呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）拿出該有的魄力與強勢作對該色情網站及故意下標詆毀海龍蛙兵的媒體進行處置。

陳明義也放話，聽說該網站將於4月29日召開記者會造勢宣傳，如果NCC無法立即處置而再有借題發揮之情事，「我將帶領海龍蛙兵退役弟兄直搗NCC，讓國人社會見識什麼叫神出鬼沒、敵人喪膽！」