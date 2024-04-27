有「整型皇后」稱號的女星顧婕，確診大腸直腸癌3期，近期將住院開刀。她受訪時透露，去年開始出現血便，原以為只是痔瘡發作就未特別注意，直到前陣子進一步篩檢，才發現罹癌，完全輕忽了警示徵兆。醫師指出，大腸癌早期不易發現，一旦出現大便中有血或黏液、排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、體重減輕等7大症狀，務必盡快就醫檢查。

根據最新癌症登記資料顯示，大腸癌位居10大癌症發生人數第2名，每年約有1萬6千多人罹病，約6千人因此喪命。市立聯醫中興院區消化內科主治醫師謝文斌表示，大腸癌的可怕在於早期並無明顯症狀，若出現大便中有血或黏液、排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、裡急後重（排便排不乾淨）等異常情況，務必提高警覺。

謝文斌接著提到，臨床上遇到有明顯症狀的病人，大多是中晚期大腸癌，治療起來複雜且困難，而且治療過程與結果對病人與家屬都是一個沉重負荷。

不過，謝文斌說，大腸癌可藉由定期接受篩檢來早期發現並治療。根據統計，早期大腸癌若妥善治療，存活率高達90%以上。依歐美國家經驗，每1～2年接受糞便潛血篩檢，約可下降18%～33%的大腸癌死亡率。

此外，為預防大腸癌的發生，謝文斌強調，除了要多攝食蔬果等高纖維飲食與規律運動外，50～74歲族群每2年至少應有1次糞便潛血檢驗。但有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史者，建議直接接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早到40歲，以利早期發現大腸癌病變、早期診治。一旦大腸鏡檢查發現有瘜肉，就會依據不同情況接受追蹤性大腸鏡檢查。