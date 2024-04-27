國道1號北向65公里桃園平鎮路段，昨天（26日）有貨櫃掉落造成死亡事故，肇事駕駛45歲邱姓男子因有通緝在身，棄車在中壢交流道下後逃逸，隨後於在楊梅、中壢、龍潭等地竄逃，最終仍在楊梅落網，另查獲邱嫌持有毒品，詢後依公共危險、過失致死、毒品危害防制條例及竊盜、妨害自由案通緝一併解送地檢署偵辦。

國道警方指出，昨天清晨5時許，一輛物流車輛因不明原因自撞內側護欄後，導致後方貨櫃掉落於車道上，後方44歲劉姓男子駕駛營半聯結車撞擊該貨櫃，送醫後宣告不治，物流車駕駛肇事後未停留現場。經該局刑事警察大隊及國道第一大隊同仁專案小組，追查調閱相關監視器影像，掌握犯嫌特徵，鎖定身分為因案通緝在逃的邱男。

警方先循國道往前搜尋有無疑似掉落貨櫃車輛，並於距離案發地約3公里處交流道發現一輛營半聯結車車身有明顯撞擊痕跡，車內並無駕駛人，研判應為該車肇事，再循線追查鎖定邱姓駕駛。

國道警方表示，邱男是物流公司的委外司機，肇事後因涉嫌竊盜、妨害自由案通緝在身，擔心被警方查獲，立即駕車下交流道，並將車輛棄置於路邊肇事逃逸，隨後於在楊梅、中壢、龍潭等地竄逃，警方過濾相關監視器，鎖定邱男逃亡使用車輛追查，於昨下午4時許於楊梅區天成醫院附近緝獲歸案，另查獲邱嫌持有毒品，詢後依公共危險、過失致人於死、毒品危害防制條例及竊盜、妨害自由案通緝一併解送地檢署偵辦。

警方呼籲，用路人行車如發生交通事故應撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，並配合警方調查，以免誤觸法網。汽車駕駛人駕駛汽車肇事，致人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣3000元以上9000元以下罰鍰；逃逸者，並吊銷其駕駛執照。致人死亡或重傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照並不得再考領，亦違反刑法處1年以上7年以下有期徒刑。

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