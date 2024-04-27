綜觀近一周，上周五(4/12)穀物期貨多收揚，其中玉米和大豆上漲，因地緣政治緊張局勢加劇，在期價跌至六週多低價後，引發一輪逢低買盤，小麥價揚 4%；周一(4/22)小麥期貨漲至兩個多月高點，因北半球作物天氣擔憂支撐價格，玉米和大豆跟隨小麥走高；周三(4/24)小麥期貨繼續穩步攀升，而玉米及大豆期貨振盪走跌，分析師表示，中西部地區的降雨和氣溫下降可能會阻礙本週稍後的播種進度；截至周四(4/25) 小麥期貨繼續攀升，且連續第二天創下1月來的新高，因最大出口國俄羅斯對乾旱天氣狀況的擔憂持續存在，玉米期貨跟隨小麥走高，而大豆則走低。

氣象預報顯示，美國中西部地區週五開始出現陣雨，並持續整個週末，這可能會推遲春季大豆播種，本周大豆期貨互有漲跌，因來自南美的出口競爭激烈，美國大豆出口銷售疲軟，不過中西部將出現大範圍的降雨，耽擱春播工作，支持了遠期期約；交易商指出，豆油期貨走軟，巴西大豆出口價格更為低廉，令大豆市場承壓。

影響價格波動品項有: (20240419~20240425)

04/23近月玉米，報443美分，連3日上揚。

04/23近月大豆，報1167.5美分，連3日上揚。

04/25近月小麥，報602.25美分，近周上揚12.2%。

04/25近月豆油，報44.82美分，近月低點盤旋。

04/25近月豆粉，報343.9美元，近半年低點振盪。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)