農曆3月23日是媽祖誕辰，俗稱「媽祖生」，今年落在國曆5月1日，適逢勞動節休假，清水孟國際塔羅小孟老師指出，3生肖當天前往參拜，就能得到神明加持，好運滾滾來，尤其生肖狗的正、偏財運極佳。

▍TOP 3、生肖龍

生肖龍在媽祖誕辰當天，建議先整理好服裝儀容再去參拜，戀愛運勢能提高不少，若有心儀對象，不妨主動出擊，可望贏得對方的芳心。另外生肖龍在學習表現上會更佳亮眼，任何不懂的事情，變得容易開竅，只要有心學習，常常一點就通。接下來的幾個月，也有機會認識不錯的名人或達官顯貴者，能為事業或人脈建立良好基礎，日後得到晉升的機會也比別人還要多。

▍TOP 2、生肖豬

生肖豬在媽祖誕辰當天參拜，就能得到神明加持，知道該如何讚美與鼓勵他人，甚至還能調解別人的困難，無論是說話的口條或是溝通能力都增強不少。另外，生肖豬生性樂觀且自信，學習範圍也會更加廣泛，優異能力受到身邊同事及朋友肯定，有機會得到專業人士的賞識，升官加薪或事業走強的機會也多了不少。

生肖豬在物質生活方面也有所提升，加上懂得打扮及展現自己，因此桃花運也更為旺盛，單身者可多把握機會，特別是有曖昧關係的，有機會修成正果。若有投資買賣的，會更加有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注在財務上，會有財產翻倍的好時機出現。

▍TOP 1、生肖狗

生肖狗在媽祖生當天參拜會有不錯的福報出現，只要保持樂觀的心態，大部份能心想事成。此時容易遇到有共同理念的人，若要打拚事業或創業者，不妨好好把握機會，多與他們聊聊，說不定會遇到生命中的伯樂或是貴人。人際關係也提升很多，特別是在團體中，有機會成為領導者，為他人提供有用的訊息，或是成為他人的貴人，利人也利己。

除此之外，生肖狗不論是正、偏財，都會提升很多，事業方面只要積極努力，就有機會獲得業績獎金或紅利；而若有閒錢，不妨小試手氣，有望贏得一些額外的財富，但應拿捏好分寸。另外這段時間，好奇心也比較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入。

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