女星小薰（黃瀞怡）自《我愛黑澀會》出道，後來跨足演員獲得不錯的成績，近日更在電影《鬼天廈》裡拋開甜美形象扮鬼，恐怖模樣嚇壞眾人，但戲外的她是不同樣貌，她昨（26）日一連曬出多張比基尼照，穠纖合度的身材與雪白肌膚全都露，讓網友看了直呼：「受不了」。

小薰昨（26）日曬出泳裝美照，只見她穿著深紅色比基尼，大秀穠纖合度的身材，雪白肌膚一覽無遺，胸前托出豐滿北半球，深邃事業線全都露，難得展現性感火辣的一面。

另外，從泳池離開的她，坐在岸邊的網床上，披著一件白色網狀罩衫，透視出罩衫下凹凸有致的好身材，渾身散發慵懶放鬆的氛圍，享受悠閒的休假時光，並透露：「看著照片肉肉的我，好喜歡，但現在要瘦，好痛苦」，對照片中的身材相當滿意。

多張美照曝光後，立刻吸引網友大讚：「美翻了身材未免太正」、「還有更多嗎」、「馬上流鼻血」、「小薰超美的，我的黑澀會美眉」、「美的剛剛好」，不過，也有網友認為照片裡的身材適中，「妳有肉肉嗎？還是我眼鏡業障重？」