中市50歲曾姓藥頭搭高鐵販毒，以「打造快遞神話」宣傳，定「每單1萬元以上」門檻，即搭高鐵至各地高鐵站送貨「服務快速」，並專挑尖峰時段面交，以人潮掩護躲避查緝。中市刑大經溯源追查，去年8月在台中烏日高鐵站前將他拘捕到案，查扣各級多元毒品，檢方今年3月間偵結，將他依違反《毒品危害防制條例》起訴。

台中市刑大去年8月間偵辦毒品案，經向上溯源追查，發現住在霧峰區的曾男涉販毒重嫌，他透過通訊軟體微信招攬客源，販售第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命及毒品咖啡包、卡西酮粉末及第三級毒品K他命等品項多元齊全，與藥腳約定地點面交，也標榜送貨到府服務，警方成立專案小組，報請台中檢方指揮偵辦。

中市曾姓藥頭搭高鐵販毒，以「打造快遞神話」宣傳，搭高鐵至各地高鐵站送貨，並專挑尖峰時段面交，以人潮掩護避警查緝。中市刑大經溯源追查，2023年8月在台中烏日高鐵站前將他拘捕到案，查扣毒品一批。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

曾見販毒有利可圖，為將版圖跨及全國，竟打起高鐵運輸主意，去年初搬到台中烏日高鐵站附近租屋，以「打造快遞神話」促銷，並設「每單1萬元以上」即搭高鐵送貨「服務快速」，銷售遍及全國。曾相當狡猾，面交時專挑選尖峰時段，透過高鐵站往來乘客人潮，規避警方查緝。

警方長期蒐證，去年8月間追蹤到曾出門送貨，在烏日高鐵站前將他拘捕到案，並至住處搜索，查獲第一級毒品海洛因7包，總毛重13.71公克；第二級毒品安非他命5包，總毛重288.66公克、毒咖啡包8包，總毛重32.76公克、卡西酮粉末1包，總毛重427公克；第三級毒品K他命3包，總毛重1公斤935公克及現金1萬2000元等贓證物。

案經台中檢方偵結後，以犯罪事證明確，於今年3月底將曾以違反《毒品危害防制條例》起訴。

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