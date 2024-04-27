有「終極縱走路線」之稱的南三段，26日驚傳2起登山意外，11人組成的登山隊中57歲劉姓女山友因摔傷骨折，當天天候不佳，直至27日由直昇機順利吊掛下山，送醫治療；另4人登山團在沿郡大林道下山途中，逢豪大雨來襲都被淋濕，經林業單位提供林道23K工作站，協助過夜休息，解除失溫危機。

南投縣消防局說，劉女與友人共11人組成登山隊，於4月20日從花蓮縣瑞穗入山攀爬南三段，預計28日再從南投縣信義鄉郡大林道下山，但一行人抵達信義鄉無雙溫泉山域時，劉女因天雨路滑不慎摔落邊坡，造成身體多處骨折，亟需送醫治療。

消防局指出，26日因天候不佳，山區能見度太低，奧援的直昇機被迫折返，先派遣地面救援人員徒步進入信義鄉郡大林道，27日上午由第1梯次搜救人員出發，派遣3名消防人員及1名林保署共4人，與玉山分隊集結前往郡大林道0k處，挺進現場救援劉女。

消防局表示，因地震餘震及山區豪大雨，郡大林道1.8K處出現坍方及落石，考量搜救人員徒步救援的風險，27日近中午掌握天氣好轉，由直昇機順利完成傷者吊掛，將劉姓女山友送至台中清泉崗機場，再轉送醫院救治。

南投縣消防局表示，南三段與馬博橫斷、奇萊東稜及干卓萬山，為百岳縱走的4大障礙路線；尤其南三段全程逾3000公尺的高山有20座，名列台灣百岳的有6座，而南三段深入中央山脈偏遠的山區，是天數最多、路程最遠、行程超艱困行程，所以素有「終極縱走路線」之稱。

南投縣消防局及林業保育署南投分署表示，郡大林道是南投縣攀登南三段的主要路徑，因地震餘震及山區豪大雨影響，沿途出現零星及落石，其中以18K及1.8K情勢較為嚴重，呼籲民眾近期內切勿冒險進入山區，以免發生意外。