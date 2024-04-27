黃益中昨天晚間於臉書公開向新竹市長高虹安（前中）、新竹市民政處長施淑婷（前左一）致歉。（摘自施淑婷臉書／陳育賢新竹傳真）

高中老師、政論名嘴黃益中，日前在政論節目中拿出截自前新竹市政府發言人徐千晴的IG截圖，誤指照片中的3人是新竹市長高虹安、徐千晴及市府民政處長施淑婷，並說這是日本閨密之旅，實則是錯把市長隨扈誤認為施淑婷，黃益中昨（26日）晚在臉書向高虹安等3人道歉。

施淑婷今天上午表示，她現在才知道這個訊息，針對黃益中這種大街罵人小巷道歉的行為，雖然誠意不足，但還是比民進黨議員好很多，不會抹黑翻車了就裝死，表現出公眾人物對自己言論負責任的基本態度，反觀有議員至今未對自己的不實言論道歉，令人遺憾。

民眾黨新竹黨部發出聲明表示，黃益中於政論節目「狠狠抖內幕」中指控新竹市民政處長施淑婷（Sweety）陪同高虹安出訪是「閨蜜之旅」，甚至拿出時任市府發言人徐千晴的IG限時動態合照作指控。

然而，事實是，新竹市政府去年是因新竹市與日本岡山市締結姊妹市20周年，才赴日參訪並拜會岡山市長大森雅夫、岡山市議會議長田口裕士，並有多名市議員同行。

該次出訪行程也獲多家日媒報導肯定，包含《山陽新聞》、《RNC西日本放送》、《RSK山陽放送》等，成功讓世界看見新竹，且該次訪日考察囊括觀光、商圈、科技、動物保育等行程，拓展新竹市產業交流合作機會，並實地走訪姐妹園東武動物公園，透過交流與經驗分享作為未來新竹市立動物園區優化的設計參考。

民眾黨指出，黃益中拿出的照片中3人分別是市長高虹安、前市府發言人徐千晴、市長隨扈，照片中根本沒有施淑婷，出訪岡山之行，施淑婷根本沒同行，何來閨蜜之旅？

對於黃益中以戲謔語氣抹黑高虹安出訪岡山是閨蜜之旅，又指鹿為馬將隨行擔任市長隨扈的警員說成施淑婷，民眾黨新竹黨部嚴厲譴責，支持新竹市政府與施淑婷針對該荒謬的抹黑指控對黃益中和該政論節目「狠狠抖內幕」採取法律行動以捍衛名譽，並要求黃益中和政論節目「狠狠抖內幕」公開向新竹市政府與施淑婷道歉。

黃益中則是在昨天晚間於臉書貼出「道歉啟事」，他表示，本人於4月24日壹電視「狠狠抖內幕」節目上，拿出去年9月高虹安出訪日本岡山出發時，時任市府發言人徐千晴IG限動截圖，誤認前方女性警方隨扈為民政處長施淑婷。

他說，有錯就該認錯，在此公開向前發言人徐千晴、民政處長施淑婷、市長高虹安致歉。