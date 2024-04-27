0403花蓮強震帶來的恐慌逐漸消退，仍有民眾在震後變得更敏感，容易受到驚嚇，甚至惡夢連連。對此，華人心理治療基金會董事長、精神科醫師王浩威提醒大眾，部分心理症狀的發生，可能出現了短暫的震後創傷症候群，不可輕忽，盡快把握時間自我評估、尋求協助，否則可能增加治療的複雜度及難度。

王浩威指出，地震帶來的創傷，可能引發不少人出現了焦慮和憂鬱等症狀。如果這些情緒問題沒有得到及時有效的處理，可能會演變成創傷後壓力症候群（PTSD），治療複雜度和難度都相對較高。

●把握黃金期 自我檢測量表評估

根據研究統計，對於經歷過創傷事件的高危險族群，PTSD終生盛行率從5至75％不等[1]，對心理健康造成龐大的影響，因此事件之後盡快把握黃金時間，關注心理健康的狀態，是非常重要的。

為了幫助民眾更好地應對震後情緒問題，王浩威建議，民眾可以先行使用政府推薦之PTSS－10 進行自我評估，針對當中的10個問題，檢視是否符合自身狀況；透過自我評估，可以更清楚地了解自己的狀態，並作出相應的處理和應對。

●傷後壓力症候群自我檢測表

檢測發現「是」的數量超過5個以上，建議尋求專業醫師協助。出現症狀亦建議在日常採取不同方式來幫助心理復原。

1.你有睡眠困難嗎？

2.你會感到憂鬱（傷心、難過、鬱悶、 失望、沮喪）嗎？

3.你對於突然的聲音或未預期的動作會感到驚嚇嗎？

4.你會變得較容易生氣嗎？

5.當回到發生事件的地方，會不會感到害怕？

6.你的情緒會不會經常容易波動？

7.你會感到身體易緊張嗎？

8.會感到不願跟其他人談話嗎？

9.會出現與事件相關的惡夢嗎？

10.會有良心不安，對自己責難或感到愧咎嗎？

他特別提醒，應留意在事件之後才出現的新症狀，例如過去不會失眠，但事件之後出現失眠症狀，就需要特別注意這個狀況，是否逐漸改善還是持續影響。

●輕中重度復原策略不同

什麼狀況需要盡速尋求醫療協助？王浩威指出，自我評估不是只需要做1次，而是可以每隔一段時間來做評估，觀察變化的趨勢，若發現PTSS－10分數有增加趨勢，則應尋求專業的身心科醫療幫助。

他指出，分數增加可能代表是中重度的情況，需要更深入的專業治療和幫助，而醫療團隊可以提供更有效的支持和治療方案；若評估結果分數，有隨著時間下降，顯示為輕中度情況，建議可採取多種策略以促進心理復原。

●醫師傳授4招幫助紓壓

若民眾想促進心理復原，可以有什麼樣的方式呢？王浩威建議：

首先，民眾可以積極參與身體活動，如快步走、瑜伽等，以幫助減少壓力荷爾蒙，促進內啡肽的釋放，改善情緒並減輕焦慮。

其次，良好的睡眠管理對於心理健康至關重要，民眾應建立固定的睡眠時間表，盡量確保睡眠充足。

最後，與家人、朋友和社區保持聯繫，分享自己的感受和經歷。

靜心調理。

此外，民眾也可以嘗試不同的紓壓方式，比如由明怡基金會開發之「Mind Relief 還道靜心」服務，結合Line與APP，除了內建PTSS－10評估量表，更融合了正念靜心、中醫經絡能量、AI概念，民眾可以於檢測評估後視需求直接進行靜心調理，希望能陪伴民眾度過震後的情緒問題，提供心理支持，重新找回生活的平衡。

王浩威再次呼籲，民眾要更加重視自己的心理健康，及早處理和應對可能出現的情緒問題。他強調，通過自我評估和尋求適當的幫助，可以更好地保護自己的心理健康，重建生活的信心和勇氣。

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