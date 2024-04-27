今年中國大陸至少有18座晶圓廠投入生產，成熟製程恐引爆更慘烈的價格戰。財信傳媒董事長謝金河表示，國內成熟製程產業遭大陸產能夾擊，晶圓代工二哥聯電首季EPS 0.84元，創3年來新低，世界先進、力積電恐怕不會太好，而陸廠同樣受到衝擊，中芯國際股價腰斬，這是產業的現實。

謝金河在臉書以「相同的產業，不同的命運！」為題發文，指出4月18日台積電召開法說會，公布首季營收5926.4億元，淨利2254.9億元，EPS 8.7元，這個成績很不錯，但TSMC ADR在美國卻大跌，次日加權指數盤中大跌逾千點，最後重挫774點，市場把台積電的法說會說成「法會」。

他認為，台積電的業績問題不大，反而是成熟製程的晶圓代工產業面對中國產能夾擊，正逐漸呈現頹勢。聯電公布首季淨利104.56億元，EPS 0.84元，這是2021年以來的單季最低紀錄，世界先進、力積電尚未公布季報，但恐怕不會太好。

謝金河說，同樣的晶圓代工產業，去年台積電淨利8384.98億元，聯電609.9億元，世界先進73.7億元，力積電虧損16.44億元。其他3家成熟製程晶圓代工公司的淨利潤全部加起來只有是台積電的尾數，這是產業的現實。

他分析，今年中國至少有18座晶圓廠投入生產，成熟製程的價格殺戮恐怕會更嚴重，衝擊陸廠不在話下。這可從中芯國際A股從95元人民幣殺到42元人民幣，合肥的晶合從23.86跌到11.73元人民幣，在香港上市的華虹半導體從64.65港元跌到13.8港元，看出產業的現實。

謝金河表示，這些年，台積電承受所有反台灣的力量襲擊，有的說台積電是美積電，有的說台積電掏空台灣，魏哲家反擊說門都沒有！其實台積電是守護台灣的大柱，這根大柱挺立，台灣欣欣向榮，台積電若面臨挑戰，台灣也跟著危險。這是護國神山的精髓！